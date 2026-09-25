Xã Trần Phú tổ chức 5 phòng chuyên môn trực thuộc UBND

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp trong việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú Nguyễn Nguyên Hùng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HĐ

Đối với nội dung tổ chức các phòng chuyên môn, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng đề nghị quan tâm đến tính cần thiết, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tính khả thi trong thực tiễn. Đối với hoạt động giám sát chuyên đề, cần xác định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng, thời gian và yêu cầu giám sát, bảo đảm hoạt động giám sát thực chất, hiệu quả, đúng quy định.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: HĐ

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú Nguyễn Mạnh Hà trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND xã về việc tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND xã.

Theo Nghị quyết, UBND xã Trần Phú tổ chức 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Các đại biểu HĐND xã Trần Phú biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: HĐ

Cũng tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND xã Phùng Duy Tố trình bày Tờ trình của Thường trực HĐND xã về việc ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã về tổ chức, quản lý và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trần Phú.

Kỳ họp góp phần cụ thể hóa yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của HĐND đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.