Xã Trần Đề (TP Cần Thơ): Cần sớm giải quyết tranh chấp đất đai, đảm bảo quyền lợi của người dân

Thửa đất số 177, tờ bản đồ số 39, diện tích 13.583,4m², tại ấp Ngan Rô 1, xã Trần Đề, TP Cần Thơ

Tranh chấp kéo dài

Ông Lâm Văn Bé (SN 1958, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) cho biết, năm 2017, ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 177, tờ bản đồ số 39, diện tích 13.583,4m² tại ấp Ngan Rô 1 (xã Trần Đề, TP Cần Thơ) từ ông Nguyễn Thanh Tuấn.

Thửa đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (cũ) cấp GCN QSDĐ số CI 302690 ngày 6/7/2017. Từ năm 2021, ông L.S.T. đến dựng chòi, trồng cây trên hành lang lộ giới Nam Sông Hậu và một phần thửa đất của ông.

Đầu năm 2022, ông T. tiếp tục cắm trụ bê tông, làm hàng rào, trồng cây và cho rằng phần đất trước đây đào kênh thủy lợi thuộc đất gia đình mình sử dụng. Theo ông Bé, khi chính quyền địa phương yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh, ông T. không cung cấp được. Chính quyền sau đó đã xuống làm việc, xử lý vụ việc.

Đến tháng 12/2024, ông Bé có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền về việc một số người đến khu vực đất đang tranh chấp chặt cây, dọn đất, trồng chuối. Tháng 9/2025, ông tiếp tục gửi đơn đến Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã Trần Đề đề nghị giải quyết.

Tháng 12/2025, Phòng Kinh tế UBND xã Trần Đề mời ông Bé cùng Công an xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các đơn vị liên quan làm việc để xác minh diễn biến, nguyên nhân tranh chấp và ý kiến của các bên.

Cùng phản ánh về vụ việc tại khu vực này, ông Nguyễn Nhứt Thảo (SN 1981, ngụ phường Phú Lợi) cho biết, vợ chồng ông là đồng sử dụng thửa đất số 111 và 419, tờ bản đồ số 111 tại ấp Ngan Rô 1. Theo ông Thảo, từ khoảng năm 2021, một số người đến sử dụng phần đất phía trước hai thửa đất để dựng chòi, trồng chuối. Sau khi gia đình gửi đơn, địa phương đã xuống làm việc, xử lý và trả lại hiện trạng, nhưng sau đó vụ việc tiếp tục phát sinh.

Ông Bé và ông Thảo mong cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết vụ việc theo quy định, xác định rõ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tránh để tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhằm làm rõ phản ánh của ông Bé và ông Thảo, PV Báo Công lý đã liên hệ UBND xã Trần Đề. Trong văn bản trả lời Báo Công lý, Phòng Kinh tế UBND xã Trần Đề cho biết, đối với vụ việc của ông Lâm Văn Bé, đơn vị tiếp nhận 2 đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông Bé và ông L.S.T. vào các ngày 22 và 26/6/2026.

Sau khi tiếp nhận, Phòng Kinh tế tiến hành rà soát hồ sơ, xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất. Ngày 17/7/2026, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế, hiện trạng sử dụng đất và thực hiện đo đạc.

Ngày 6/8/2026, UBND xã Trần Đề tổ chức hòa giải giữa các bên. Tuy nhiên, do còn có ý kiến khác nhau về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng và phạm vi đất tranh chấp nên các bên không thống nhất được phương án giải quyết, kết quả hòa giải không thành. Cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục đối chiếu hồ sơ địa chính, giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ chuyển nhượng, biến động đất đai và các tài liệu liên quan.

Đối với vụ việc của ông Nguyễn Nhứt Thảo, ngày 26/6/2026, Phòng Kinh tế tiếp nhận đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông Thảo với ông T.V.H. và ông T.C. tại ấp Ngan Rô 1, xã Trần Đề.

Ngày 7/8/2026, Phòng Kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thực tế và ghi nhận ý kiến của các bên. Kết quả bước đầu xác định phần đất tranh chấp có liên quan đến thửa đất số 419, tờ bản đồ số 39. Tuy nhiên, vị trí thực tế do các bên xác định chưa thống nhất với thông tin trong đơn và hồ sơ; đồng thời còn có tài liệu liên quan đến thửa đất số 175, tờ bản đồ số 39 và GCN QSDĐ đã được cấp trước đây. Vì vậy, cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát để xác định chính xác phần diện tích tranh chấp.

Vụ việc có tính chất phức tạp

Theo Phòng Kinh tế UBND xã Trần Đề, các vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng đất từ nhiều năm trước. Các bên còn có ý kiến khác nhau về nguồn gốc, thời điểm quản lý, sử dụng, quá trình chuyển giao cũng như vị trí, phạm vi đất tranh chấp.

Bên cạnh đó, hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, trong khi đơn vị hành chính và cơ quan quản lý nhà nước về đất đai có sự thay đổi. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục thu thập, kiểm tra và đối chiếu hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp GCN QSDĐ cùng các tài liệu liên quan trước khi có cơ sở xác định cụ thể từng vụ việc.

Phòng Kinh tế cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Sau khi xác định chính xác vị trí, ranh giới đất tranh chấp, cơ quan chức năng sẽ đo đạc, xác định diện tích, hiện trạng thực tế để tham mưu UBND xã thực hiện hòa giải và các bước xử lý tiếp theo theo quy định pháp luật.