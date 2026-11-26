Việc phát huy lợi thế kinh tế biển, tạo sinh kế tại chỗ thông qua hoạt động của cảng cá Trần Đề (TP Cần Thơ) đang mở ra cơ hội để nhiều lao động người dân tộc thiểu số (DTTS) trong xã có việc làm, thu nhập ổn định, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Phát huy lợi thế kinh tế biển, nâng cao thu nhập

Tại cảng cá Trần Đề, khi những chuyến tàu đánh bắt xa bờ lần lượt cập bến, nhịp lao động cũng bắt đầu hối hả. Người vận chuyển, bốc xếp hàng hóa; người phân loại, sơ chế thủy sản trong các nhà xưởng, ai nấy đều tất bật. Trong dòng người ấy có đông đảo lao động là đồng bào Khmer đang mưu sinh bằng những công việc phù hợp với điều kiện và khả năng của mình.

Cảng cá Trần Đề tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, trong đó có đông đảo đồng bào Khmer. Ảnh: Đình Tuyến.

Chị Diệp Thị Sa Kha (37 tuổi), người dân tộc Khmer ở xã Trần Đề, hiện làm công việc sơ chế thủy sản tại một doanh nghiệp trong khu vực cảng cá. Trước đây, chị chủ yếu làm nông nghiệp, quanh năm dãi nắng dầm mưa. Được người quen giới thiệu, chị chuyển sang làm việc tại cảng cá gần nhà, vừa thuận tiện đi lại, vừa có việc làm và thu nhập ổn định hơn.

Công việc của chị chủ yếu là sơ chế, chế biến bạch tuộc, bắt đầu từ khoảng 6h30 sáng và kết thúc vào cuối buổi chiều, tùy theo tình hình sản xuất của xưởng. Mỗi tháng, chị có thu nhập khoảng 12 triệu đồng. Với chị, có việc làm thường xuyên ngay tại địa phương không chỉ giúp giảm bớt vất vả mà còn tạo điều kiện để chủ động chăm lo gia đình.

Chị Sa Kha chia sẻ: “Tôi thích công việc ở đây vì gần nhà, thuận tiện đi lại, công việc và lương cũng ổn định. Làm trong doanh nghiệp đỡ vất vả hơn làm nông bên ngoài, không phải chịu cảnh nắng mưa nhiều”.

Chị Diệp Thị Sa Kha có việc làm và thu nhập ổn định hơn từ công việc sơ chế thủy sản tại cảng cá Trần Đề. Ảnh: Đình Tuyến.

Anh Sơn Liêu đã có gần 10 năm gắn bó với công việc bốc xếp thủy sản tại cảng cá Trần Đề. Trước đây, anh từng làm nhiều nghề như giao vật liệu xây dựng, giao gas, sau đó chuyển sang làm việc tại cảng theo lời giới thiệu của người quen và gắn bó đến nay.

Theo anh Sơn Liêu, thu nhập của anh phụ thuộc vào khối lượng công việc và thời gian tăng ca. Nếu làm đủ tháng và chịu khó tăng ca thu nhập của anh có thể đạt 18-19 triệu đồng/tháng. Nhờ công việc này, gia đình anh có nguồn thu tương đối ổn định, cuộc sống không còn thiếu thốn như trước.

“Làm việc ở cảng cá rất tốt. Nếu mình siêng năng, chịu khó thì thu nhập cao hơn hẳn so với công việc trước đó của mình. Thu nhập từ công việc này giúp gia đình đủ sống, không thiếu thốn, vất vả như trước”, anh Sơn Liêu chia sẻ.

Câu chuyện của chị Sa Kha hay anh Sơn Liêu cho thấy cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc phát triển sinh kế tại chỗ đối với đồng bào Khmer. Khi có thêm cơ hội việc làm phù hợp, người dân không phải rời quê hương tìm kiếm sinh kế, đồng thời có điều kiện phát huy sức lao động, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo ông Quảng Đức Danh - Phó Giám đốc Ban quản lý cảng cá Trần Đề, hiện có 2 doanh nghiệp chế biến thủy sản hoạt động thường xuyên trong khu vực cảng, sử dụng khoảng 500-600 công nhân. Trong đó, người Khmer chiếm khoảng 60-70%. Riêng lực lượng bốc xếp tại cầu cảng, tỷ lệ lao động là người Khmer lên đến khoảng 90%.

Những con số này cho thấy cảng cá đang tạo ra cơ hội việc làm đáng kể cho đồng bào Khmer. Từ công nhân chế biến trong nhà xưởng đến lao động bốc xếp tại cầu cảng, bà con được tham gia vào nhiều công đoạn của chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản.

“Qua quá trình hoạt động, cảng cá đã góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Đồng bào Khmer ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tại cảng, hòa nhập với môi trường lao động và có cơ hội gắn bó lâu dài với công việc”, ông Danh chia sẻ.

Đồng bào Khmer chiếm khoảng 60-70% lao động tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong khu vực cảng cá Trần Đề. Ảnh: Đình Tuyến.

Chính quyền đồng hành, tiếp sức đồng bào vươn lên

Không chỉ tham gia các hoạt động tại cảng cá, đồng bào Khmer còn là lực lượng lao động quan trọng trong khai thác thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Theo bà Phan Ngọc Thúy - Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề, toàn xã hiện có 13 ấp, trong đó 9 ấp có đồng bào DTTS sinh sống, 3 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn. Người Khmer chiếm khoảng 37% dân số toàn xã, có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tạo điều kiện để đồng bào Khmer có việc làm, thu nhập ổn định tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn là một trong những hướng đi quan trọng nhằm cải thiện đời sống người dân. Bên cạnh phát huy lợi thế từ hoạt động khai thác, chế biến thủy sản, xã Trần Đề chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển sản xuất.

Thời gian qua, địa phương tập trung lồng ghép nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, chăn nuôi và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp.

“Thông qua các chương trình hỗ trợ, nguồn vốn vay và mô hình sản xuất phù hợp, địa phương hướng đến mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giúp đồng bào Khmer từng bước phát triển kinh tế, cải thiện đời sống”, bà Thúy chia sẻ.

Bà Phan Ngọc Thúy - Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề, thông tin về các chính sách hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống đồng bào DTTS tại địa phương. Ảnh: Đình Tuyến.

Cũng theo bà Thúy, từ các mô hình hỗ trợ sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, nhiều hộ Khmer đã có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Theo báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã chỉ còn 53 hộ nghèo và 206 hộ cận nghèo.

Từ những việc làm tại cảng cá đến các mô hình sản xuất, chăn nuôi, cơ hội sinh kế đang ngày càng được mở rộng đối với đồng bào Khmer tại xã Trần Đề. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, người dân cũng chủ động tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất, phát huy tiềm năng kinh tế địa phương để nâng cao thu nhập.