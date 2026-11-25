HÁO HỨC VÀO HỘI

Từ sáng sớm, trong không gian xanh mát của VQG Tràm Chim, hơn 300 người có mặt tham gia hoạt động đi bộ phong trào “Bước chân đoàn kết - Vì Tràm Chim xanh”. Trong đoàn có người dân các ấp và học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn xã.

Nhóm bạn trẻ chạy bộ trên một cung đường trong nắng sớm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Từ Cổng Cơ động đến Điểm dừng chân C4, cung đường rợp bóng tre mang đến cho người tham gia một buổi vận động giữa không khí trong lành.

Em Nguyễn Quốc Cường (Ấp 1, xã Tràm Chim) dậy từ hơn 5 giờ để kịp tham gia. Lần đầu chạy bộ trên cung đường khoảng 4 km trong VQG, Cường thấy mệt nhưng vui vì có nhiều bạn cùng đồng hành. “2 bên đường là hàng tre xanh mát, không khí rất trong lành.

Sau hoạt động này, em sẽ tiếp tục chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Em cũng mong có thêm nhiều bạn trẻ cùng tập luyện để việc vận động trở thành thói quen hằng ngày”, Cường chia sẻ.

Rời cung đường đi bộ, người dân lại háo hức với Hội thi Đua xuồng đôi nam - nữ và trò chơi dân gian bắt vịt. Trên đường đua, 2 thành viên mỗi đội phải phối hợp nhịp nhàng để giữ hướng xuồng.

Tiếng cổ vũ theo từng nhịp chèo, rồi tiếng cười lại rộ lên ở trò chơi bắt vịt. Những trò chơi dân gian quen thuộc của vùng sông nước trở thành dịp để người dân các ấp gặp gỡ, cùng chơi và cổ vũ cho nhau.

Anh Nguyễn Minh Nhựt (Ấp 4, xã Tràm Chim) cùng người dân trong ấp tham gia cả đi bộ, đua xuồng và bắt vịt. Điều anh Nhựt nhớ nhất là ai đến Ngày hội cũng vui vẻ, hào hứng.

“Tôi thấy ai cũng vui. Tôi mong năm nào địa phương cũng tổ chức những hoạt động như thế này để bà con có sân chơi, có dịp gặp gỡ, gắn kết tình làng nghĩa xóm”, anh Nhựt nói.

Bên cạnh các trò chơi trên mặt nước, Ngày hội còn có Hội thi Đờn ca tài tử và giao lưu bóng đá, là dịp để người dân, trường học và các đơn vị trên địa bàn giao lưu.

NÉT QUÊ GIỮA VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC

Một điểm nhấn của Ngày hội là hoạt động trình diễn, tái hiện thu hoạch lúa trời với chủ đề “Dấu xưa mùa lúa trời - Hồn quê Đồng Tháp Mười”. Ngay tại VQG Tràm Chim, người xem được tìm hiểu cách người dân thu hoạch lúa trời và nghe kể về một tập quán lao động gắn với mùa nước nổi.

Tái hiện cảnh thu hoạch lúa ma (lúa trời) bằng xuồng tại Vườn Quốc gia Tràm Chim trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 của xã Tràm Chim.

Những thao tác được tái hiện gợi lại ký ức về mùa lúa trời ngày trước; đồng thời, giúp người trẻ hình dung rõ hơn cách cư dân Đồng Tháp Mười từng sống và làm ăn theo con nước.

Với anh Nhựt, việc tổ chức các hoạt động ngay trong VQG còn là dịp để người trẻ giới thiệu quê mình với bạn bè. Từ con đường rợp bóng tre đến những trò vui trên mặt nước, mỗi hoạt động giúp người tham gia có thêm trải nghiệm về cảnh quan và sinh hoạt của cư dân vùng đất ngập nước. Anh Nhựt bày tỏ niềm tự hào khi được góp phần giới thiệu VQG Tràm Chim, khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND xã Tràm Chim Lê Thanh Long cho biết, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của Nhân dân; đồng thời, gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười.

Đồng chí mong các cơ quan, trường học và các ấp tiếp tục duy trì phong trào, gắn việc rèn luyện sức khỏe với giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái VQG.

Các đội bám sát nhau trên đường đua xuồng đôi nam - nữ, trong tiếng cổ vũ của bà con.

Sau buổi sáng cùng đi bộ, chung tay chèo xuồng và cổ vũ cho nhau, anh Nhựt mong năm sau người dân lại có dịp gặp mặt đông vui như vậy. Còn với Cường, niềm vui chạy hết cung đường cùng các bạn là động lực để em tiếp tục tập luyện.

Từ những mong muốn giản dị ấy, Ngày hội mở thêm cơ hội để người dân Tràm Chim gặp gỡ, gắn bó và cùng gìn giữ những nét đẹp của quê hương.