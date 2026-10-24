Xã Trà Tân vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026

Đảng bộ xã Trà Tân đã kết nạp 15 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao năm 2026. Ảnh: D.LỆ

Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ xã Trà Tân tập trung thực hiện. Đảng ủy cử 18 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Năm 2026, Đảng bộ xã được giao chỉ tiêu phát triển 14 đảng viên; đến nay đã kết nạp 15 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu được giao.

Xã Trà Tân đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn 6 chi bộ thôn; thành lập 9 chi bộ cơ quan, phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc; tiếp tục củng cố cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ, nâng cấp một số chi bộ theo quy định.

Đảng bộ xã hiện có 21 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 6 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ quân sự, 9 chi bộ phòng, ban chuyên môn với 450 đảng viên (17 dự bị, 433 chính thức).

100% đảng viên đã cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử; dữ liệu đảng viên được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu 4.0, đồng thời triển khai kế hoạch số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử.