Xã Trà Tân - hạt nhân trung tâm công nghiệp của tiểu vùng

Trà Tân có dư địa phát triển hơn 2.000 ha

Từ nền móng các cụm công nghiệp kiểu mẫu

Trà Tân hiện có 3 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 182,82 ha, tạo nền tảng để địa phương mở rộng sản xuất và thu hút doanh nghiệp. CCN Nam Hà rộng 70,42 ha, đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp, tương đương 48,56 ha. Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam đang vận hành giai đoạn 1 trên diện tích 15 ha, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Khi hoàn thành giai đoạn 2, nhu cầu lao động của doanh nghiệp dự kiến tăng lên khoảng 10.000 người. CCN Nam Hà 2 rộng 74 ha cũng đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ và lấp đầy toàn bộ diện tích đất thương phẩm. Các dự án tại đây hoạt động trong những lĩnh vực như thiết bị điện, cơ khí chính xác, sản xuất công nghiệp, kho xưởng xây sẵn và cho thuê nhà xưởng. CCN Đông Hà có diện tích 38,4 ha, đã hoàn chỉnh hệ thống giao thông, điện, nước và trạm xử lý nước thải. Hiện CCN thu hút 13 dự án sản xuất công nghiệp và công nghệ sinh học, tỷ lệ lấp đầy đạt 70%. Khoảng 8 ha đất sạch còn lại đã được giải phóng mặt bằng, đấu nối hạ tầng, sẵn sàng tiếp nhận các dự án công nghệ cao và chế biến nông sản sạch. Bên cạnh đó, Trà Tân đã hoàn thiện thủ tục thành lập CCN Tân Hà 3 rộng 13,6 ha. Nhà đầu tư đang triển khai xây dựng hạ tầng, bổ sung quỹ đất sản xuất cho địa phương.

Trường Mầm non Nam Hà - nơi con em công nhân, kỹ sư ở các cụm công nghiệp được học hành tốt nhất

Đến mở rộng không gian phát triển công nghiệp

Theo đồ án quy hoạch chung xã Trà Tân đến năm 2050 và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, toàn bộ không gian sản xuất công nghiệp được quy hoạch tập trung về phía Đông và Đông Nam của xã nhằm tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật dùng chung và bảo đảm khoảng cách ly vệ sinh môi trường với khu dân cư lõi. Trà Tân được quy hoạch 4 khu công nghiệp (KCN) quy mô lớn, tổng diện tích khoảng 1.565 ha, trong đó: KCN Trà Tân 425 ha (giai đoạn 2026 - 2030), định hướng là KCN đa ngành sinh thái, đón đầu công nghiệp sau nhôm, cơ khí chế tạo máy nông nghiệp và logistics; KCN Đức Linh 406,5 ha (giai đoạn 2026 - 2030), quy hoạch bổ sung mới; KCN Hoài Đức 368,5 ha (giai đoạn 2026 - 2030), bố trí tại khu vực giáp ranh mở rộng liên xã; KCN Thuận Tân 365 ha (triển khai sau năm 2030). Quy hoạch mở rộng mạng lưới CCN, tổng quy mô 473,52 ha. Duy trì và hoàn thiện các CCN hiện hữu. Quy hoạch mới và mở rộng CCN Tân Hà (71 ha), CCN Tân Hà 3 mở rộng (60 ha), CCN Trà Tân (74 ha), CCN Trà Tân 2 (52 ha), CCN Nam Hà 3 (20,1 ha). Trung tâm Logistics Trà Tân – Suối Kiết (quy mô 15 ha). Quy hoạch tại khu vực Đông Nam tiếp giáp xã Suối Kiết, đóng vai trò là cảng cạn ICD, trung tâm kho bãi thông minh liên kết chuỗi logistics vùng.

Giao thông và hạ tầng kỹ thuật công nghiệp đồng bộ

Trà Tân hiện có tuyến ĐT766 là trục xương sống xuyên tâm xã, dài 11,5 km. Theo quy hoạch nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 4 làn xe, lòng đường rộng 14 m, lộ giới 29 m; định hướng dài hạn nâng cấp thành quốc lộ 55B, kết nối thẳng ra quốc lộ 1A và liên thông tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt, cự ly kết nối vào nút giao cao tốc Dầu Giây – Tân Phú chỉ khoảng 15 km, rút ngắn thời gian di chuyển tới TP Hồ Chí Minh xuống còn 1,5 giờ. Tuyến ĐT766 – ĐT720 (đường Suối Kè), tuyến Vành đai 1 và Vành đai 2 cho phép vận chuyển hàng hóa công nghiệp tách biệt hoàn toàn khỏi khu dân cư lõi. Hệ thống trục nhánh Đông – Tây và một số tuyến đường nhánh kết nối giao thông thuận tiện vào các vùng sản xuất. Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật công nghiệp từ hệ thống điện đến cấp, thoát nước hiện đã đồng bộ.

Trạm biến áp 110 kV Đông Hà

Bảo đảm “an cư, lạc nghiệp”

Để người lao động địa phương và lao động từ các xã bạn yên tâm gắn bó lâu dài với các nhà máy, Trà Tân đã kiến nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng có liên quan đề xuất bố trí hệ thống hạ tầng an sinh xã hội hoàn chỉnh, trong đó quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) và nhà ở công nhân tập trung hơn 350 ha khu NOXH phục vụ KCN tập trung 300 ha. Các phân khu NOXH vệ tinh liền kề cụm sản xuất như khu NOXH giáp CCN Nam Hà 20,5 ha; 2 khu NOXH giáp CCN Đông Hà 11,27 ha và 7,85 ha; Khu NOXH giáp KDC Nam Hà 2,97 ha; khu NOXH đường liên thôn 1A – Đông Tân – Nam Hà 6,6 ha; khu NOXH trung tâm xã 8,7 ha... Tất cả các khu nhà ở được định hướng đầu tư hạ tầng đồng bộ (nhà trẻ, chợ dân sinh, công viên, khu thể thao...), kiên quyết không để hình thành các khu nhà trọ tự phát, tạm bợ, thiếu an toàn. Ngoài ra, hạ tầng y tế và chăm sóc sức khỏe cũng được địa phương quan tâm đầu tư một cách đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững...

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết: Chính quyền xã Trà Tân cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; chủ động hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; đồng thời, kịp thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền, trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Xem sự thành công của doanh nghiệp chính là động lực và thành công trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.