Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và xã Trà My tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: N.XUÂN

Ba hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính được tìm thấy tại các thôn Đồng Trầu, Trà Dương, Dương Yên (xã Trà My) trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm phát hiện di vật là các vật dụng. Đơn vị chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN để thực hiện thủ tục xác định nhân thân của liệt sĩ.

Một số di vật được tìm thấy khi khai quật hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, thành kính, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.