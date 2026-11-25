Xã Trà My truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ
Chiều 25/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND xã Trà My tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ vào Nghĩa trang liệt sĩ xã Trà My.
Ba hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính được tìm thấy tại các thôn Đồng Trầu, Trà Dương, Dương Yên (xã Trà My) trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Bên cạnh hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm phát hiện di vật là các vật dụng. Đơn vị chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN để thực hiện thủ tục xác định nhân thân của liệt sĩ.
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, thành kính, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xa-tra-my-truy-dieu-va-an-tang-3-hai-cot-liet-si-3359526.html