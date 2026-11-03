Xã Trà Linh kiến nghị điều chỉnh giá thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo Đảng ủy xã Trà Linh, trong 10 tháng đầu năm, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, bảo đảm hoạt động ổn định theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong lĩnh vực kinh tế, đến ngày 30/10, xã giải ngân 66,312 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 65,01% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung các xã, phường của thành phố (62,32%). Thu ngân sách theo chỉ tiêu thành phố giao đạt 3,215 tỷ đồng, bằng 128,6% dự toán, vượt 715 triệu đồng.

Công tác bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, dược liệu tiếp tục được chú trọng. Địa phương đã tiếp nhận hồ sơ của 250 hộ đăng ký thuê môi trường rừng trồng sâm, với diện tích trên 750ha; phối hợp với THACO AGRI hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sâm Ngọc Linh và dược liệu; xây dựng Đề án phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu giai đoạn 2026 - 2030.

Chợ phiên Trà Linh được duy trì hằng tháng, góp phần quảng bá sâm Ngọc Linh và văn hóa Xơ Đăng. Toàn xã hiện có 5 sản phẩm OCOP; năm 2026 có thêm 4 sản phẩm đăng ký mới. Địa phương thành lập mới 20 hộ kinh doanh và 2 hợp tác xã.

Đại diện lãnh đạo xã Trà Linh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm 2026. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã duy trì mạng lưới trường lớp với 3 trường, 1.855 học sinh; tỷ lệ học sinh ra lớp đạt trên 98%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm được quan tâm.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Trà Linh gặp nhiều khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công, nguồn nhân lực và hạ tầng thiết yếu. Đến ngày 30/10, địa phương còn 35,696 tỷ đồng vốn đầu tư công và 22,094 tỷ đồng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia phải giải ngân. Khoảng 550 hộ tại 13 khu dân cư chưa có điện lưới quốc gia; nhiều khu vực còn lõm sóng viễn thông; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 18,95%.

Đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu so với biên chế được giao, nhất là các vị trí chuyên môn về xây dựng, tài chính - kế toán, đất đai. Toàn xã hiện có 104/163 biên chế, phải hợp đồng 54 giáo viên; Trạm Y tế xã còn thiếu y, bác sĩ, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Xã Trà Linh kiến nghị điều chỉnh giá thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: HỒ QUÂN

Lãnh đạo xã Trà Linh kiến nghị thành phố tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức giá thuê môi trường rừng trồng sâm từ 5% xuống khoảng 2% doanh thu, kéo dài thời hạn thuê trên 40 năm; đồng thời có cơ chế hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp bảo vệ rừng, trồng sâm.

Bổ sung 8 biên chế công chức còn thiếu; tuyển dụng viên chức giáo dục, ưu tiên 54 giáo viên và 5 nhân viên đang hợp đồng; cho phép xã hợp đồng thêm nhân lực ở các vị trí chuyên môn về xây dựng, kế toán, đất đai. Đề xuất ưu tiên bố trí vốn kéo điện lưới quốc gia cho khoảng 550 hộ, đầu tư hạ tầng viễn thông, hệ thống truyền thanh cơ sở và cơ sở vật chất cho 3 trường học trên địa bàn.

Xã đề nghị thành phố thống nhất chủ trương bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 đối với 2 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 280 tỷ đồng. Trong đó, dự án Trung tâm hành chính xã Trà Linh có tổng mức đầu tư dự kiến 120 tỷ đồng; dự án đường Trà Linh - Măng Bút (Quảng Ngãi) giai đoạn 1, kết nối quốc lộ 40B - Long Riêu - Ngọc Lê - Long Tro, có tổng mức đầu tư dự kiến 160 tỷ đồng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị xã Trà Linh khẩn trương lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 40 (đoạn từ Nam Trà My đến Kon Tum); phối hợp với Sở Xây dựng rà soát cụ thể kịp hoàn thiện hồ sơ trong quý IV/2026 để xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 hoặc kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kết luận buổi làm việc. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phối hợp rà soát toàn diện, lập báo cáo chi tiết rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trường lớp, quy mô học sinh, số lớp học, đội ngũ giáo viên và các cơ chế, chính sách áp dụng tại địa phương. Đồng thời đánh giá nhu cầu cải tạo, mở rộng trường lớp bảo đảm an toàn cho học sinh; nghiên cứu phương án chuyển đổi hoặc sử dụng các trụ sở cũ, dư thừa phù hợp để phục vụ mở rộng trường học.

Đối với đội ngũ giáo viên, cần thống kê rõ số lượng hợp đồng, biên chế hiện có và nhu cầu còn thiếu đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ phương án xét tuyển, thi tuyển hoặc điều động để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt giáo viên.

Giao Sở Công Thương tập trung triển khai hạ tầng lưới điện nông thôn, miền núi, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong 6 tháng đầu năm 2028.

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