Xã Trà Lĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự

Dự và theo dõi diễn tập có các đồng chí: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Tổng đạo diễn diễn tập phòng thủ dân sự xã Trà Lĩnh; Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó tổng đạo diễn diễn tập phòng thủ dân sự xã Trà Lĩnh; Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, đạo diễn diễn tập tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tặng quà lực lượng tham gia diễn tập tại xã Trà Lĩnh.

Cuộc diễn tập mang mật danh "ZT - 26" với đề mục: Huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, gồm 3 giai đoạn: Tổ chức chuẩn bị ứng phó với thiên tai, thực hành ứng phó với thiên tai, kết thúc ứng phó với thiên tai.

Theo tình huống giả định, tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) xảy ra liên tiếp các dư chấn động đất, gây rung chấn ảnh hưởng đến xã Trà Lĩnh. Một số nhà ở, trụ sở, trường học, công trình công cộng bị ảnh hưởng; tại các khu vực núi cao xuất hiện đá rơi, nguy cơ sạt lở. Trên Quốc lộ 34 và Quốc lộ 4A xuất hiện một số vị trí nứt mặt đường, nền đường, taluy. Tại xóm Hùng Quốc 1, 5 nhà dân bị ảnh hưởng, một số nhà sập một phần; khoảng 50 - 70 người cần sơ tán, 4 người mất liên lạc.

Trước tình huống trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức họp khẩn, triển khai phương án ứng phó. Các lực lượng thực hành cứu sập, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán nhân dân, bảo vệ tài sản, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn, sát thực tế địa bàn.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, tổ chức hiệp đồng của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra, đánh giá phương án, huy động, phối hợp lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

UBND tỉnh tặng bằng khen tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng thủ dân sự xã Nguyễn Huệ, xã Trà Lĩnh năm 2026.

Tiếp đó, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp tỉnh năm 2026 tổ chức bế mạc diễn tập phòng thủ dân sự đối với xã Nguyễn Huệ và xã Trà Lĩnh.

Dự bế mạc có các đồng chí: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Tổng đạo diễn diễn tập phòng thủ dân sự xã Trà Lĩnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Tổng đạo diễn diễn tập phòng thủ dân sự xã Nguyễn Huệ; Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó tổng đạo diễn diễn tập phòng thủ dân sự xã Trà Lĩnh; Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, đạo diễn diễn tập tỉnh.

Phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả diễn tập, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập của 2 xã Nguyễn Huệ và Trà Lĩnh; cuộc diễn tập phòng thủ dân sự 2 xã đã hoàn thành các nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bế mạc diễn tập, Đại tá Phạm Văn Tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án phòng thủ dân sự sát với tình hình thực tiễn. Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, sự cố; sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đoàn đạo diễn diễn tập tỉnh đánh giá xã Nguyễn Huệ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xã Trà Lĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026.

Kết thúc diễn tập, UBND tỉnh tặng bằng khen 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng thủ dân sự xã Nguyễn Huệ và xã Trà Lĩnh năm 2026.