Xã Trà Lĩnh 920/950 hộ đã kiểm đếm đất giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2

Đối với quy mô nền đường rộng 17 m, xã hoàn thành kiểm đếm toàn bộ 1.270.130,9 m² đất cần thu hồi của 678/678 hộ, đạt 100%. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành tại 12/14 xóm, đạt 85,7%.

Cán bộ xã Trà Lĩnh và đại diện các tổ chức đoàn thể xóm Bản Pát tuyên truyền, kiểm tra thực tế và lắng nghe ý kiến người dân thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thi công đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 2.

Đối với quy mô nền đường rộng 22 m, tổng diện tích đã ban hành thông báo thu hồi đất 87.232 m²; diện tích đã kiểm đếm ước đạt 84.808,9 m², bằng 97,22%. Đã kiểm đếm 242/272 hộ, đạt 88,9%. Số tờ bản đồ đã có và ban hành thông báo thu hồi đất là 30/39 tờ, đạt 76,92%.

Hiện, UBND xã Trà Lĩnh tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp kiến nghị, vận động người dân trong diện giải phóng mặt bằng hoàn thành kiểm đếm đất, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Đối với các trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất, xã kiểm tra chặt chẽ điều kiện, trình tự, thủ tục trước khi tham mưu tổ chức thực hiện theo quy định.