Xã Trà Leng di dời khẩn cấp 5 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Chính quyền xã Trà Leng kiểm tra điểm sạt lở tại khu dân cư Tak Quá (thôn Trà Dơn). Ảnh: CTV

Ông Hồ Văn Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, các hộ được di dời gồm: Đinh Văn Thiện, Hồ Văn Trường, Hồ Văn Lý, Hồ Văn Nam và Hồ Văn Canh.

Trước đó, qua kiểm tra, khu vực đồi phía sau nhà các hộ dân xuất hiện nguy cơ sạt lở, một số khu nhà bếp bị bùn đất tràn vào, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Mưa lớn khiến đất từ taluy dương tràn vào nhà bếp người dân. Ảnh: CTV

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương quyết định di dời khẩn cấp, huy động lực lượng sơ tán người, di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Các hộ dân được bố trí đến vị trí an toàn tại nhà người thân, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Ngoài ra, tại một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trà Leng, đặc biệt là tuyến tại nóc Ông Tuấn - Ông Hành xảy ra tình trạng sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển tài sản người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: CTV

Theo ông Hồ Văn Vân, hiện địa phương ghi nhận mưa lớn tiếp tục xuất hiện trên địa bàn. UBND xã phân công lực lượng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở trên diện rộng để chủ động triển khai phương án ứng phó.

Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhất là tại các khu vực đồi núi, taluy cao, ven suối và những nơi xuất hiện dấu hiệu nứt đất, sạt trượt; hạn chế đi lại qua các tuyến đường đang bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có cảnh báo.

Tuyến đường vào khu dân cư nóc Ông Tuấn - Ông Hành xảy ra tình trạng sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Ảnh: CTV

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần thông báo cho trưởng thôn hoặc UBND xã để xử lý, kịp thời ứng phó trước thiên tai, mưa lũ.