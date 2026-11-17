Các câu lạc bộ thi múa cồng chiêng tại ngày hội. Ảnh: N.ĐOAN

Cùng với việc nhìn lại kết quả sau một năm đoàn kết xây dựng khu dân cư, ngày hội diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như lễ cúng máng nước, biểu diễn và thi đấu cồng chiêng của đồng bào Co, Ca Dong tại 4 thôn.

Ban tổ chức cũng tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể và 9 hộ gia đình của thôn 4 có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2026.

Phát động hưởng ứng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, Ban công tác Mặt trận thôn 4 kêu gọi 160 hộ gia đình trong thôn tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn hóa; nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Lãnh đạo UBND xã Trà Giáp tặng giấy khen cho 2 tổ đoàn kết của thôn 4 có thành tích xuất sắc trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: N.ĐOAN

Dịp này, UBND xã Trà Giáp công bố quyết định thành lập 5 câu lạc bộ cồng chiêng tại 4 thôn (riêng thôn 3 có 2 câu lạc bộ của đồng bào Co và Ca Dong); trao thưởng cho các câu lạc bộ đoạt giải trong phần thi đấu cồng chiêng.