Xã Trà Giáp cần xây dựng nghị quyết về phát triển cây dược liệu và giảm nghèo bền vững

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Giáp. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Trà Giáp Hoàng Thanh Long cho biết, Đảng bộ xã có 18 chi bộ trực thuộc với 384 đảng viên, trong đó 364 đảng viên chính thức, 20 đảng viên dự bị. Dân số toàn xã 6.000 người, với 97% là đồng bào Co và Cadong, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 42% (607 hộ).

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ xã kết nạp 17/11 đảng viên mới, vượt 54,5% so với chỉ tiêu được giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã (tính đến 31/8) là 834 triệu đồng, đạt 140,5% dự toán thành phố giao.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận, giải quyết 1.169 hồ sơ thủ tục hành chính, với 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và được số hóa.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Giáp Hoàng Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, hơn 41,8 tỷ đồng vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 thực hiện 24 công trình, đã giải ngân 17,5 tỷ đồng (tỷ lệ 41,8%). Hơn 48,8 tỷ đồng vốn năm 2026 thực hiện 29 công trình, đã giải ngân gần 23,4 tỷ đồng (tỷ lệ 45,1%). Đối với chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, tổng nguồn vốn thực hiện hơn 56,3 tỷ đồng, đến nay giải ngân hơn 21 tỷ đồng (tỷ lệ 37%).

Bí thư Đảng ủy xã Trà Giáp Hoàng Thanh Long đề xuất thành phố quan tâm nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông đến trung tâm xã; bố trí nguồn kinh phí kè chống sạt lở dọc theo tuyến ĐH; đầu tư điện lưới cho 98 hộ dân và sớm phủ sóng viễn thông toàn địa bàn, nhất là thôn 4.

Đồng thời, thành phố sớm đầu tư xây dựng 9 khu dân cư tập trung để thực hiện sắp xếp dân cư, phòng, chống sạt lở giai đoạn 2027-2028; sớm hỗ trợ nguồn lực để địa phương thực hiện xóa 449 ngôi nhà tạm giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kết luận buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Giáp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tinh thần “6 rõ”; nhất là người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thời gian tới theo tinh thần sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Trong đó, cần xây dựng nghị quyết về phát huy giá trị cây quế, cây dược liệu dưới tán rừng và trồng rừng gỗ lớn; nghị quyết về giảm nghèo bền vững.

Trong quá trình thực hiện, địa phương cần vận dụng hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, miền núi của thành phố để hỗ trợ sinh kế hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển trên địa bàn.