Xã Tiến Thắng trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết năm 2026

Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Vượng. Ảnh: An Nguyễn

Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiến Thắng Đặng Văn Cường làm Trưởng đoàn đã đến động viên thăm hỏi và trao kinh hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Vượng. Ông Vượng năm nay 70 tuổi, gia đình gồm 7 người cùng chung sống, thuộc diện hoàn cảnh khó khăn tại thôn Kim Diến. Thời gian qua, gia đình ông Vượng sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm điều kiện an toàn và sinh hoạt.

Qua rà soát, để chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ sớm "an cư lạc nghiệp", Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiến Thắng cùng Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng để gia đình có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới kiên cố hơn, từng bước ổn định cuộc sống.

Có mặt tại gia đình, gửi lời thăm hỏi, động viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiến Thắng Đặng Văn Cường cho biết: Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cộng đồng đối với các hộ gia đình còn gặp khó khăn về nhà ở. Qua đó góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương...

Xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Văn Vượng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam xã Tiến Thắng cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ gia đình.

Nhân dịp này, các đại biểu trong đoàn công tác tặng những món quà ý nghĩa giúp gia đình ông sớm ổn định cuộc sống. Ảnh PV

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết do xã Tiến Thắng đã và đang tiếp tục thực hiện trong thời gian qua không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.