Xã Tiến Thắng tổ chức lễ hoàn thổ, dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh PV

Xã Tiến Thắng có 3 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Nghĩa trang liệt sĩ Tiến Thắng (thôn Kim Giao), nghĩa trang liệt sĩ Tam Đồng (thôn Cư An) và nghĩa trang liệt sĩ Tự Lập (thôn Yên Bài).

Với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, thời gian qua xã Tiến Thắng đã tập trung, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân và nhân dân.

Từ ngày 10-8-2026 đến ngày 15-8-2026 địa phương đã tiến hành khai quật, lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 41 mộ chưa xác định được thông tin.

Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Vũ Duy Hùng thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh PV

Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng Nguyễn Văn Hậu cho biết, chiến dịch lấy mẫu ADN đã hoàn thành. Công tác số hóa, bảo quản, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện theo đúng quy định. Hài cốt còn lại sau khi lấy mẫu được sắp xếp trang nghiêm, ngay ngắn vào tiểu mới, đậy nắp cố định bằng vải đỏ, giấy bản theo đúng phong tục và nghi thức tâm linh.

Các phần mộ liệt sĩ sau khi hoàn tất khai quật và lấy mẫu sinh phẩm đều được lực lượng chức năng tiến hành lấp đất, chỉnh trang, xây dựng lại và hoàn trả nguyên trạng đảm bảo tôn nghiêm, thẩm mỹ và vệ sinh sạch sẽ; khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ dọn dẹp, đảm bảo sạch đẹp.