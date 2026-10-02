Xã Tiến Thắng tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh PV

Theo tờ trình của UBND xã, 3 phòng chuyên môn hiện có sẽ được tổ chức lại thành 5 phòng gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND xã, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn; đồng thời phân định rõ hơn phạm vi, trách nhiệm của từng phòng chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết; đồng thời làm rõ những nội dung liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức các phòng chuyên môn, bảo đảm bộ máy sau khi tổ chức lại hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra và ý kiến của đại biểu, HĐND xã Tiến Thắng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã.

Trong thời gian tới, hoạt động của UBND xã và các phòng chuyên môn không bị gián đoạn, không phát sinh khoảng trống trong quản lý, không ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc và thủ tục hành chính của tổ chức, công dân.