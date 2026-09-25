Xã Tiến Thắng: Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Sáng

Nhiều kết quả nổi bật

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiến Thắng Đinh Ngọc Thức báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và khẳng định, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng và đạt kết quả khá toàn diện. Xã tổ chức 27 hội nghị học tập, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng; kết nạp 57 đảng viên, đạt 103,6% chỉ tiêu thành phố giao.

Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 5.618 tỷ đồng; có 7/10 chỉ tiêu thành phố giao và 9/14 chỉ tiêu HĐND xã giao đã hoàn thành. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đối với Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Thắng – giai đoạn 1, dự án có quy mô 230 ha; trong 9 tháng đã thực hiện giải phóng mặt bằng 19,7 ha, liên quan đến 909 hộ gia đình, cá nhân, với kinh phí phê duyệt 139,49 tỷ đồng. Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tiến Thắng tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt, dự án dự kiến khởi công ngày 10/10/2026.

Cùng với đó, xã triển khai mô hình “Thôn số”, “Chi bộ số” tại thôn Thanh Vân; đưa 25 dịch vụ công thiết yếu về Nhà văn hóa thôn Thanh Vân và thôn Phú Mỹ theo tiêu chuẩn “4K: Không viết, không giấy tờ, không chờ đợi, không phiền hà”, hỗ trợ người dân thực hiện trên 100 hồ sơ ngay tại cơ sở...

Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Vũ Duy Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh PV

Kịp thời nắm bắt, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tập trung vào công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; công tác phòng cháy, chữa cháy; giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Tiến Thắng – giai đoạn 1; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn bán trú tại các trường học...

Đặc biệt đối với công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Tiến Thắng - giai đoạn 1, các đại biểu đề xuất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại, công khai thông tin, kịp thời nắm bắt và giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng. Ảnh PV

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Vũ Duy Hùng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và các ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời chỉ rõ,một số chỉ tiêu đánh giá cuối năm cần tiếp tục bám sát, tập trung giải quyết.

Đồng chí Vũ Duy Hùng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tính quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026; ưu tiên nguồn lực và thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh PV

Trong đó, xã sẽ đẩy nhanh đầu tư công, giải ngân, quyết toán dự án và chuẩn bị kế hoạch đầu tư năm 2027; triển khai các nhiệm vụ phục vụ Khu công nghiệp Tiến Thắng; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Đối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, xã sẽ huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ để phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn xã trong tháng 10-2026 theo tiến độ đã xác định.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thảo luận, xem xét các nội dung về sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy xã khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030; Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã; Đề án thành lập Đảng bộ Trường THPT Tự Lập trực thuộc Đảng bộ xã trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Trường THPT Tự Lập và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.