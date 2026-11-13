Xã Tiến Thắng: Lan tỏa mô hình hay, đưa chuyển đổi số bén rễ từ cơ sở

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Khiêm

27 mô hình hay tạo chuyển biến từ cơ sở

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, xã Tiến Thắng đã triển khai 27 mô hình, cách làm hay, tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực: chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và Đảng bộ số; dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn, đất đai, an ninh; dân vận khéo, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, nhiều mô hình xuất phát từ nhu cầu thực tế, có chi phí thấp, dễ triển khai và huy động được sự tham gia của người dân. Tiêu biểu như “Chi bộ số”, “Đảng viên số”; “Móc treo chìa khóa gắn mã QR về thủ tục hành chính của Đảng”; “Cửa hàng điện thoại số 57”; “Chợ số 4.0”; đưa 25 dịch vụ công thiết yếu về nhà văn hóa thôn; trồng rau sạch trong nhà lưới, trồng dưa trên giá thể trong nhà màng ứng dụng hệ thống tưới tự động.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng, các mô hình “Thôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, “Cả tuần sạch”, “Đoạn đường nở hoa”, “Điểm nhân ái”, “Sân chơi thiếu nhi” tiếp tục được triển khai, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức cộng đồng.

Đáng chú ý, mô hình “Thôn số” được xã lựa chọn thí điểm tại thôn Thanh Vân, với quy mô 922 hộ, 3.325 nhân khẩu. Mô hình được xây dựng theo 7 nhóm tiêu chí với 31 tiêu chí cụ thể, lấy người dân làm trung tâm, lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trình diễn thực tế các mô hình/cách làm hay, mô hình “Thôn số”... Ảnh: Minh Khiêm

Sau quá trình triển khai, hạ tầng số tại địa phương từng bước được hoàn thiện. Đến nay, 910/922 hộ sử dụng Internet cáp quang, đạt 98,69%; 916 hộ có từ một điện thoại thông minh trở lên. Có 2.763/2.763 công dân từ đủ 14 tuổi đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; dữ liệu của 922/922 hộ dân được số hóa và quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý, 65/65 đảng viên Chi bộ thôn đã cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử.

Một trong những điểm nhấn của mô hình là đưa 25 dịch vụ công thiết yếu về nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện để người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính ngay tại địa bàn cư trú. Tính đến tháng 10-2026, tổ hỗ trợ tại thôn đã tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết 128 hồ sơ trực tuyến. Đây là cách làm góp phần giảm thời gian đi lại, nhất là đối với người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ.

Cùng với đó, mô hình “Cửa hàng điện thoại số 57” đã hỗ trợ khoảng 1.000 lượt người cài đặt VNeID, hơn 300 lượt sử dụng iHanoi, khoảng 300 lượt cài đặt eTax Mobile và 150 lượt cài đặt VssID. Các hộ kinh doanh, hộ sản xuất nông nghiệp cũng từng bước tiếp cận phương thức thanh toán điện tử. Toàn bộ 170 hộ kinh doanh và 725 hộ sản xuất nông nghiệp đã mở tài khoản thanh toán điện tử.

Việc ứng dụng công nghệ còn được mở rộng sang lĩnh vực y tế, giáo dục và đời sống cộng đồng. Đến nay, 3.452/3.519 người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 98%; 240/279 học sinh tham gia học tập trên các nền tảng số, đạt 86%. Thôn cũng duy trì kênh Zalo OA “Làng Thanh Vân - Làng thông minh” với 910 thành viên; hệ thống 35 camera an ninh được đưa vào vận hành, góp phần phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và quản lý môi trường.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, xã đã tổ chức 9 hội nghị tập huấn với 1.402 lượt người tham gia, tập trung vào các nội dung như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, kinh doanh số, an toàn thông tin mạng và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đoàn Thanh niên và Tổ chuyển đổi số cộng đồng cũng tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên nền tảng số.

Chuyển đổi số phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Vũ Duy Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân thôn Thanh Vân trong triển khai mô hình. Đồng thời nhấn mạnh, hiệu quả chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số lượng thiết bị hay ứng dụng được cài đặt, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong phương thức quản lý và thói quen của người dân. Một mô hình chỉ thực sự thành công khi người dân thấy có ích, muốn sử dụng, biết sử dụng và duy trì thường xuyên.

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Duy Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khiêm

Ông Vũ Duy Hùng cũng yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; lấy sự hài lòng và lợi ích thiết thực của Nhân dân làm thước đo; chú trọng bảo đảm an toàn dữ liệu, gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế và xây dựng lộ trình nhân rộng phù hợp với điều kiện từng thôn.

Từ định hướng đó, thực tế tại Thanh Vân cho thấy sự đồng thuận và tham gia của người dân chính là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của mô hình. Việc cập nhật thông tin qua Zalo, thanh toán bằng mã QR hay thực hiện thủ tục hành chính tại nhà văn hóa thôn đang giúp nhiều công việc thường ngày trở nên thuận tiện hơn.

Ở góc độ triển khai tại cơ sở, ông Nguyễn Văn Nhận, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Vân cho biết, ngay từ khi bắt đầu, Chi bộ đã xác định phải giúp người dân hiểu rõ lợi ích của mô hình để tạo sự đồng thuận. Cán bộ, đảng viên và các đoàn thể phát huy vai trò gương mẫu, phối hợp với Tổ chuyển đổi số cộng đồng, bắt đầu từ những việc gần gũi, đơn giản để người dân dễ tiếp cận và chủ động tham gia.

Lãnh đạo xã Tiến Thắng trao quyết định công nhận thôn Thanh Vân đạt các tiêu chí “Thôn số”. Ảnh: Minh Khiêm

Chị Lê Thị Kim Ngọc, người dân thôn Thanh Vân chia sẻ: “Từ khi triển khai mô hình Thôn số, tôi thấy cuộc sống của người dân thuận tiện hơn nhiều. Các thông tin được triển khai trên ứng dụng Zalo giúp người dân cập nhật nhanh hơn. Việc mua bán, thanh toán qua mã QR cũng thuận tiện hơn. Đặc biệt, việc đưa một số thủ tục hành chính công về nhà văn hóa thôn giúp người dân giảm thời gian đi lại. Tôi mong muốn mô hình tiếp tục được triển khai để người dân được hưởng lợi nhiều hơn”.

Thời gian tới, xã Tiến Thắng tiếp tục duy trì, hoàn thiện mô hình tại Thanh Vân, đồng thời xây dựng lộ trình nhân rộng tại 15 thôn còn lại. Xã phấn đấu đến năm 2027 hoàn thiện các tiêu chí trên địa bàn toàn xã, 100% công dân kích hoạt VNeID mức độ 2 và 50% người dân có chữ ký số cá nhân; đến năm 2028 phát triển mô hình “Thôn số” trên toàn xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, còn hạn chế về kỹ năng tiếp cận công nghệ; thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt chưa đồng đều. Nguồn lực đầu tư hạ tầng, thiết bị và nhân lực hỗ trợ tại cơ sở cũng cần tiếp tục được quan tâm.

Cùng với đó, xã tiếp tục duy trì điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng tại Nhà văn hóa thôn Thanh Vân tối thiểu một buổi mỗi tuần, giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các ứng dụng số thiết yếu và nâng cao kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Từ những mô hình gần dân, sát thực tiễn, Tiến Thắng đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành một phần trong đời sống thường ngày, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.