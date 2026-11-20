Từ chủ trương đến những mô hình thiết thực ở cơ sở

Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư tập trung tại các thôn, xã Tiến Thắng xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của xã Tiến Thắng là không triển khai chuyển đổi số theo hướng hình thức, chạy theo số lượng ứng dụng hay thiết bị, mà chú trọng lựa chọn những mô hình gần dân, dễ thực hiện, giải quyết trực tiếp những nhu cầu phát sinh trong đời sống. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, xã đã triển khai 27 mô hình, cách làm hay, tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát huy sức mạnh đồng thuận trong nhân dân.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng và chính quyền số, các mô hình “Chi bộ số”, “Đảng viên số” được triển khai thông qua việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, tài liệu điện tử và mã QR trong sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên. Đặc biệt, mô hình móc treo chìa khóa gắn mã QR tra cứu thủ tục hành chính của Đảng được trao tặng 100% đảng viên Chi bộ thôn Thanh Vân. Qua đó góp phần giúp đảng viên, kể cả người cao tuổi, dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục trên môi trường số.

Trong lĩnh vực phục vụ người dân, mô hình “Cửa hàng điện thoại số 57” tận dụng chính các cửa hàng kinh doanh, sửa chữa điện thoại làm địa điểm hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID, iHanoi, VssID, eTax Mobile, ngân hàng số và dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, mô hình Tổ chuyển đổi số cộng đồng, điểm hành chính công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn và đưa 25 dịch vụ công thiết yếu về cơ sở theo tiêu chuẩn “4K” đã góp phần đưa các tiện ích hành chính đến gần người dân hơn.

Lãnh đạo xã Tiến Thắng trao quyết định công nhận thôn Thanh Vân đạt các tiêu chí “Thôn số”. Ảnh: Minh Khiêm

Xã Tiến Thắng còn chú trọng thúc đẩy kinh tế số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Mô hình “Chợ số 4.0” hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR thanh toán, đăng tải thông tin về giá bán và nguồn gốc nông sản.

Các mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới có hệ thống phun tự động tại thôn Bạch Trữ, trồng dưa trên giá thể trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại thôn Nam Cường đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nước và vật tư nông nghiệp.

Chuyển đổi số tại xã Tiến Thắng không chỉ là việc đưa các ứng dụng công nghệ vào hoạt động hành chính mà đang từng bước lan tỏa sang nhiều lĩnh vực, từ xây dựng Đảng, quản lý nhà nước đến sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và đời sống văn hóa. Các mô hình được lựa chọn theo hướng tận dụng nguồn lực sẵn có, phát huy vai trò của hệ thống chính trị và sự tham gia chủ động của người dân.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc lựa chọn thôn Thanh Vân triển khai thí điểm mô hình “Thôn số”. Với 922 hộ, 3.325 nhân khẩu, trước khi thực hiện, thôn còn gặp không ít khó khăn về hạ tầng kết nối, thiết bị và kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân, nhất là người cao tuổi.

Để triển khai đồng bộ, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành các kế hoạch, đề án, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình; phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh với 9 hội nghị, thu hút 1.402 lượt người tham gia; hơn 1.000 lượt người được tập huấn kỹ năng số, kinh doanh trên nền tảng trực tuyến và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Sau quá trình triển khai, diện mạo chuyển đổi số tại Thanh Vân đã có những thay đổi rõ rệt. Toàn thôn có 910/922 hộ sử dụng Internet cáp quang, đạt 98,69%; 916 hộ có ít nhất một điện thoại thông minh; hơn 92,7% người trong độ tuổi từ 15 đến 60 sử dụng điện thoại thông minh. Nhà văn hóa thôn được trang bị Wi-Fi miễn phí và hệ thống họp trực tuyến hai chiều kết nối với xã; 35 camera an ninh được đưa vào vận hành, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Trong xây dựng chính quyền số, 100% công dân từ đủ 14 tuổi đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; dữ liệu của 922/922 hộ dân được số hóa và quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cả 65 đảng viên trong chi bộ đã cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử. Đáng chú ý, mô hình đưa 25 dịch vụ công thiết yếu về nhà văn hóa thôn đã tạo điều kiện để người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính ngay tại địa bàn cư trú...

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Duy Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khiêm

Đồng chí Vũ Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng cho biết, địa phương xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cần có sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của từng cơ quan, đơn vị và sự tham gia tích cực của Nhân dân. Chuyển đổi số không đơn thuần là câu chuyện ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phục vụ và tổ chức cuộc sống.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng, các mô hình hay tại địa phương, nổi bật là mô hình “Thôn số” tại Thanh Vân đã cho thấy công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào đời sống, giải quyết được những công việc cụ thể, giúp người dân thuận tiện hơn, an toàn hơn và được phục vụ tốt hơn. Điều quan trọng nhất không nằm ở số lượng thiết bị hay ứng dụng được cài đặt, mà ở sự thay đổi trong phương thức quản trị và thói quen của người dân.

Phát huy sức trẻ, lấy người dân làm trung tâm để nhân rộng mô hình

Để những tiện ích số thực sự đến được với từng người dân, bên cạnh đầu tư hạ tầng và hoàn thiện các nền tảng công nghệ, xã Tiến Thắng đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên và các Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đây là lực lượng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các ứng dụng, dịch vụ số, nhất là người cao tuổi và những người chưa thành thạo sử dụng thiết bị thông minh.

Tại thôn Thanh Vân, đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng phục vụ đời sống. Những hoạt động hỗ trợ không chỉ diễn ra tại nhà văn hóa mà còn được triển khai linh hoạt, gắn với nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình.

Anh Đỗ Tiến Vinh – Đoàn viên thôn Thanh Vân trực tiếp hỗ trợ người dân trong quá trình triền khai chuyển đổi số tại địa phương. Ảnh: PV

Anh Đỗ Tiến Vinh, đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ chuyển đổi số tại thôn Thanh Vân, là một trong những người trực tiếp đồng hành cùng người dân trong quá trình này. Qua hoạt động thực tế, lực lượng thanh niên có điều kiện phát huy lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ, hướng dẫn người dân từng thao tác cụ thể, từ cài đặt ứng dụng đến thực hiện thao tác cơ bản thành thạo.

“Ban đầu, một số người dân, nhất là người lớn tuổi, còn bỡ ngỡ khi sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số. Vì vậy, chúng tôi thường hướng dẫn từng bước, làm mẫu để người dân thực hành trực tiếp. Khi đã biết sử dụng, người dân có thể tự thực hiện nhiều công việc mà trước đây phải đến cơ quan hành chính. Điều khiến chúng tôi vui nhất là ngày càng có nhiều người chủ động hỏi và nhờ hướng dẫn các tiện ích số”. - Đỗ Tiến Vinh nói.

Ông Nguyễn Văn Nhận, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Vân cho biết, ngay từ đầu triển khai, Chi bộ đã chú trọng công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức rõ ý nghĩa và lợi ích thiết thực của mô hình, từ đó tạo sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng. Cán bộ, đảng viên và các đoàn thể luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, phối hợp chặt chẽ với Tổ chuyển đổi số cộng đồng, lựa chọn những nội dung thiết thực, gần gũi, dễ thực hiện để từng bước hướng dẫn, vận động người dân tham gia.

"Những kết quả đạt được bước đầu đang từng ngày trở thành những tiện ích cụ thể trong đời sống, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số. Với sự đồng lòng, gắn kết của tình làng nghĩa xóm và sự chung sức của cả cộng đồng, tôi tin tưởng rằng thôn Thanh Vân nói riêng và địa phương xã Tiến Thắng sẽ ngày càng phát triển văn minh, hiện đại" - Ông Nguyễn Văn Nhận chia sẻ.

Các mô hình, cách làm hay được triển khai đúng định hướng, có mục tiêu rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Tiến Thắng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình đã có kết quả cụ thể; triển khai các mô hình mới theo nguyên tắc “6 rõ”, thường xuyên kiểm đếm, đánh giá và điều chỉnh những mô hình chưa phù hợp.

Mô hình “Cửa hàng điện thoại 57” – Điểm hỗ trợ chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên xã Tiến Thắng góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các tiện ích số ngay tại nơi sinh sống. Ảnh: PV

Đồng thời, lựa chọn nhân rộng các mô hình chi phí thấp, gần dân, dễ thực hiện như “Cửa hàng điện thoại số 57”, “Đưa 25 dịch vụ công thiết yếu về nhà văn hóa thôn”, “Móc treo chìa khóa gắn mã QR về thủ tục hành chính của Đảng”, “Chợ số 4.0”; mở rộng mô hình nhà lưới, nhà màng, tưới tự động, tưới nhỏ giọt tại Bạch Trữ, Nam Cường sang các vùng sản xuất khác, gắn với OCOP và truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, tập huấn, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng và duy trì, mở rộng ứng dụng camera AI, drone, bản đồ số trong quản lý đô thị, đất đai; từng bước nhân rộng các mô hình phù hợp ra các thôn trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng nhấn mạnh, việc nhân rộng phải gắn với nhu cầu thực tế, lấy sự hài lòng và lợi ích thiết thực của Nhân dân làm thước đo. Không chờ người dân tìm đến chuyển đổi số, mà phải đưa chuyển đổi số đến đúng nơi người dân đang có nhu cầu. Bên cạnh việc phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ, địa phương sẽ chú trọng nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân và tăng cường tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng thanh niên trong quá trình triển khai.

Từ những kết quả bước đầu, với phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ và chất lượng cuộc sống làm thước đo, Tiến Thắng đang từng bước xây dựng nền tảng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo động lực cho quá trình phát triển hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.