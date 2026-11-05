Xã Tiên Phước trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 23 đảng viên

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh tham dự hội nghị.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh quán triệt nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực nội chính tại hội nghị. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Trong đợt này, Đảng bộ xã Tiên Phước có 23 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gồm: 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng các đảng viên, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương.

Riêng đảng viên Phan Thị Diệu, thuộc Chi bộ thôn Bình An, do tuổi cao, sức khỏe yếu nên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại nhà.

Cũng tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh triển khai, quán triệt một số văn bản trên lĩnh vực nội chính; nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.