Xã Tiên Phước tập huấn kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Các đại biểu được bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; kỹ năng nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, nắm bắt và phân tích tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phương pháp đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài, xây dựng nội dung tuyên truyền chính thống; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền; sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả và trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tiễn.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cộng tác viên và bí thư các tổ chức đảng trực thuộc được nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần phát huy vai trò trong tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngay từ cơ sở.