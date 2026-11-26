Nhiều mô hình được nghiệm thu, đảm bảo điều kiện hỗ trợ giúp người dân phát triển kinh tế. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Theo kế hoạch, Hội đồng thành lập 4 đoàn kiểm tra tiến hành nghiệm thu đợt 1 các mô hình thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng.

Các mô hình được nghiệm thu đợt này chủ yếu trồng mới cây măng cụt, sầu riêng và cau, với diện tích từ 0,1 đến 0,5ha/hộ. Tại từng hộ dân, các đoàn kiểm tra tập trung đánh giá diện tích, số lượng cây trồng, tình hình sinh trưởng và đối chiếu kết quả thực hiện so với phương án đã được phê duyệt.

Qua kiểm tra thực tế, các đoàn đề nghị hộ dân tiếp tục chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Trong năm 2026, UBND xã Tiên Phước đã thẩm định và phê duyệt các phương án sản xuất, kinh doanh kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 27/10/2026, với tổng kinh phí đề nghị Nhà nước hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại tạo điều kiện để người dân xã Tiên Phước mở rộng sản xuất, phát triển nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và từng bước nâng cao thu nhập.