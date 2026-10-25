Xã Tiên Phước an táng hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

Các lực lượng thực hiện nghi thức di quách và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiên Thọ. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Trong tháng 10/2026, qua công tác tìm kiếm, quy tập tại thôn Tả Lâm (xã Tiên Phước), các lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc một bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin và di vật thu thập được đã xác định đây là hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay, danh tính và quê quán của liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Tại buổi lễ, các đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Tiên Phước, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Anh đọc điếu văn truy điệu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại biểu xã Tiên Phước viếng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại lễ truy điệu và an táng. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tiên Phước luôn quan tâm chăm lo người có công với cách mạng, đồng thời tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong Chiến dịch “500 ngày đêm”, xã đã thu thập mẫu sinh phẩm xương, răng tại 348/448 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 77,67%. Việc thu thập mẫu sinh phẩm góp phần phục vụ công tác giám định ADN, tăng cơ hội xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Sau lễ truy điệu, các lực lượng thực hiện nghi thức di quách và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiên Thọ theo quy định.