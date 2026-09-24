Xã Tiên Hải (tỉnh An Giang): Trăng hải đảo - Sáng ước mơ

Hội thi lồng đèn đẹp là sân chơi văn hóa truyền thống bổ ích, lành mạnh, góp phần lan tỏa niềm vui đón Tết Trung thu đến các ấp, điểm trường trên địa bàn xã đảo. Hoạt động do Ban chỉ đạo các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch xã Tiên Hải phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tổ chức, thể hiện sự quan tâm, chăm lo chu đáo của quân và dân xã đảo dành cho các em thiếu niên, nhi đồng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cùng các em học sinh chuẩn bị lồng đèn tham gia Hội thi lồng đèn đẹp vui Tết Trung thu.

Điểm nhấn của hội thi là tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân và dân. Mỗi đội thi là sự phối hợp giữa học sinh các khối lớp của Trường TH&THCS Tiên Hải (gồm các điểm trường Hòn Đước, Hòn Giang), với các đơn vị lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 625 cùng các em học sinh làm mô hình lồng đèn với chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo quy định, mỗi đội dự thi thực hiện một lồng đèn Trung thu cỡ lớn bằng phương pháp thủ công, có chiều cao tối thiểu 1,5m, chiều ngang từ 1,2m trở lên; lồng đèn có hệ thống thắp sáng và bảo đảm an toàn khi trưng bày, diễu hành.

Hội thi khuyến khích sử dụng các vật liệu tái chế, vật liệu thân thiện với môi trường, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ biển, đảo xanh. Những khung tre được dựng nên chắc chắn bởi bàn tay người lính, hòa cùng nét vẽ trang trí ngây thơ, rực rỡ của các em nhỏ, tạo nên những tác phẩm công phu, giàu ý nghĩa.

Hội thi góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh thông qua việc sử dụng các vật liệu tái chế để làm lồng đèn.

Bên cạnh yêu cầu về tính thẩm mỹ, sáng tạo, phần thuyết trình không quá 5 phút của mỗi đội còn góp phần lan tỏa những thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và tinh thần sẻ chia.

Chương trình “Trăng hải đảo - Sáng ước mơ” không chỉ mang đến cho các em nhỏ một đêm hội trăng rằm trọn vẹn, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân, nghĩa tình nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc.