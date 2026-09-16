Xã Tiên Hải định hình 8 không gian phát triển đến năm 2050

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Hải Mai Quốc Thắng trao hồ sơ quy hoạch cho các đơn vị.

Ngày 16/9, UBND xã Tiên Hải tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chung xã đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 trên toàn bộ diện tích đất liền khoảng 253,95ha và vùng mặt nước biển.

Đồ án tổ chức không gian phát triển gồm 8 khu vực tập trung cho trung tâm hành chính - văn hóa, du lịch sinh thái, đô thị hỗn hợp, hậu cần nghề cá và logistics biển; cùng 2 không gian phát triển trên mặt biển.

Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Tiên Hải đến năm 2050.

Để thực hiện quy hoạch, địa phương dự kiến huy động hàng ngàn tỷ đồng đầu tư theo lộ trình. Trong đó, giai đoạn 2025 - 2030, huy động từ 3.500 - 6.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông, bến tàu, cấp điện, cấp nước và lấn biển giai đoạn 1. Các giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan ven biển và công trình chống sạt lở.