Xã Thụy Hùng: Đồng thuận giải phóng mặt bằng

Đến xã Thụy Hùng ngày 30/10/2026, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi công trên các công trình dự án đang rất khẩn trương.

Để có mặt bằng triển khai thi công, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thụy Hùng đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, thông tin công khai minh bạch công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo đồng thuận cao của các trường hợp bị ảnh hưởng.

Nhà thầu huy động máy móc thiết bị thi công trụ sở Công an xã Thụy Hùng

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chỉ huy trưởng, điều hành xây lắp công trình trụ sở Công an xã Thụy Hùng, thuộc Công ty TNHH Xây dựng Đô Thành cho biết: Công trình có diện tích đất thu hồi 1,24 ha và có 8 trường hợp bị ảnh hưởng. Nhờ UBND xã và thôn làm tốt công tác vận động thuyết phục, đến nay các trường hợp bị ảnh hưởng đều đã đồng thuận ký biên bản thống nhất khối lượng kiểm đếm đất đai, vật kiến trúc và tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai các hạng mục.

Khảo sát tại hiện trường công trình trụ sở Công an xã vào chiều 30/10/2026, chúng tôi thấy nhà thầu đã đào đắp, san lấp xong mặt bằng toàn công trình đến cốt thiết kế và đang thi công phần móng các khối nhà; kè chống sạt lở tại các vị trí có nguy cơ.

Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng chia sẻ: Năm 2026, UBND xã thực hiện giải phóng mặt bằng 6 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 53 ha, ảnh hưởng đến 135 trường hợp. Hầu hết các công trình đều triển khai rất gấp, do vậy UBND xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết từng công trình và thực hiện đồng thời nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, UBND xã đặc biệt chú trọng đến công tác thông tin dự án, vận động thuyết phục, gắn với giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân bảo đảm thấu tình đạt lý. Từ đó, công tác giải phóng mặt bằng các công trình đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao trong Nhân dân.

Theo số liệu của UBND xã Thụy Hùng, tính đến cuối tháng 10/2026, UBND xã đã hoàn thành bàn giao mặt bằng tại 5/6 công trình, dự án với diện tích hơn 11 ha của 67 trường hợp bị ảnh hưởng.

Bà Hoàng Thị Tần, trú tại thôn Đâng Van, là 1 trong 8 hộ bị ảnh hưởng công trình trụ sở Công an xã và có diện tích thu hồi lớn nhất cho biết: Gia đình có hơn 5.000 m2 đất đồi nằm trong phạm vi thi công. Khi được xã, thôn thông tin chi tiết về ý nghĩa, mục tiêu của công trình, gia đình đã họp bàn thống nhất ủng hộ xã và bàn giao mặt bằng trước cho chủ đầu tư thực hiện các hạng mục.

Đối với dự án đường tuần tra biên giới, UBND xã Thụy Hùng cũng đang dồn lực để hoàn thiện hồ sơ xác minh tính hợp pháp của của các trường hợp sử dụng đất phục vụ cho công tác lập phương án bồi thường với diện tích thu hồi hơn gần 43 ha, có 68 trường hợp bị ảnh hưởng tại 3 thôn giáp biên.

Ông Vũ Biền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi nhận được hồ sơ trích đo các thửa đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án, UBND xã đã chỉ đạo các thôn và phòng chuyên môn triển khai công tác thông tin về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích khi nhà nước triển khai dự án đường tuần tra biên giới tới từng trường hợp bị ảnh hưởng . Qua đó, 100% các trường hợp bị ảnh hưởng ủng hộ việc thu hồi đất thực hiện dự án.

Đến giữa tháng 10/2026, toàn bộ 68 trường hợp bị ảnh hưởng đều đã phối hợp và thực hiện xong kiểm đếm và sẵn sàng nhận kinh phí bồi thường bàn giao mặt bằng khi phương án được phê duyệt.

Bà Nông Thị Tiền, Trưởng thôn Thanh Long cho biết: Dự án đường tuần tra biên giới, thôn Thanh Long có 45 hộ bị ảnh hưởng. Để bảo đảm công khai minh bạch công tác bồi thường, thôn đã cùng với phòng chuyên môn của xã tổ chức họp bàn để thông tin về dự án cho người dân. Đối với những hộ ở xa điều kiện đi lại khó khăn, chúng tôi không quản ngại cùng cán bộ xã đến tận nhà để thông tin và vận động giải thích. Qua vận động, hầu hết bà con đều hiểu, ủng hộ và sẵn sàng nhận kinh phí bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình.

Có thể khẳng định, yếu tố cốt lõi giúp Thuỵ Hùng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng chính là xã đã làm tốt công tác thông tin về dự án và cơ chế chính sách bồi thường của Nhà nước đến với người dân. Đây là chìa khóa để xã Thụy Hùng đạt được kết quả giải phóng mặt bằng các dự án đạt tiến độ đề ra trong năm 2026.