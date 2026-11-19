Tự khắc phục hậu quả

Qua khảo sát tại một số khu vực làng nghề thuộc các thôn của xã Thường Tín nhận thấy, tính đến ngày 18-11, ba tổ công tác của xã cùng các đơn vị liên quan và Công ty điện lực Thường Tín đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ và ngừng cấp điện đối với nhiều công trình vi phạm. Trong đó, nhiều chủ hộ đã tự giác khắc phục hậu quả bằng việc thu dọn tài sản và tháo dỡ xong 120 công trình.

Một trong những công trình nhà xưởng vi phạm tại thôn Khánh Vân được tháo dỡ dứt điểm. Ảnh: PV

Ông Đinh Văn Khang, thôn Khánh Vân có công trình nhà xưởng vi phạm bằng khung sắt, mái tôn rộng 500m2 cho biết, sau khi được tổ công tác tuyên truyền, vận động nêu rõ hành vi vi phạm dựng công trình trên đất công ven sông Tô Lịch làm kho chứa hàng hóa. Qua đó, giữa tháng 11-2026, ông chấp hành thu dọn toàn bộ tài sản ở bên trong rồi tháo dỡ công trình vi phạm.

Còn với ông Hoàng Minh Toàn, xóm 3, thôn Dưỡng Hiền cũng có công trình vi phạm rộng 130m2 ở gần sông Tô Lịch bộc bạch, ngay sau khi Công ty điện lực Thường Tín ngừng cấp điện, gia đình tôi đã chủ động thu dọn toàn bộ tài sản đi nơi khác và từng bước hoàn tất việc tháo dỡ nhà xưởng bằng khung sắt, mái tôn, không chờ để UBND xã xử lý.

Tại xứ đồng Bạt, liền kề khu dân cư thôn Hà Liễu, đến ngày 18-11 cũng đã có 8 trường hợp chấp hành tự giác từng bước thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình vi phạm tồn tại nhiều năm qua trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay tại đây vẫn còn hơn 10 công trình lều lán vi phạm đang chờ các gia đình tự giác chấp hành tháo dỡ.

Ngoài việc sau khi người dân có công trình vi phạm được tuyên truyền, vận động đã chấp hành khắc phục hậu quả do chính mình gây ra, thì ngược lại tại một số khu vực thuộc vùng làng nghề truyền thống trên địa bàn xã Thường Tín vẫn còn nhiều trường hợp chưa chấp hành tự giác khắc phục hậu quả.

Ông Đinh Văn Khang, thôn Khánh Vân đã tự giác chấp hành tháo dỡ công trình nhà xưởng vi phạm. Ảnh: PV

Cụ thể, tại một số khu vực, như: Xứ đồng Cống Đá, thôn Trát Cầu vẫn còn hàng chục công trình lều lán, nhà xưởng rộng từ 100 - 500m2 tọa lạc trên đất nông nghiệp. Khu vực này chủ yếu là các gia đình sản xuất chăn, ga, gối đệm và làm kho chứa vải có nguy cơ cháy nổ cao chưa hề có động thái tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Cùng với đó, khu vực Bãi Đầm 2, thôn Hà Liễu cũng trong tình cảnh tương tự vì còn nhiều gia đình có công trình bằng khung sắt mái tôn rộng 50 - 200m2 tồn tại trên đất nông nghiệp làm kho chứa sản phẩm kim khí của làng nghề. Còn với khu đất công ở xóm Cổng Mới, thôn Hà Liễu cũng có 9 lều lán chưa được tháo dỡ dứt điểm. Tất cả khu vực này cơ bản đều đã ngừng cấp điện.

Theo kế hoạch đề ra, từ ngày 15-11-2026, UBND xã Thường Tín cùng Công ty điện lực Thường Tín và các đơn vị liên quan bắt đầu từng bước ngừng cấp điện đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và PCCC. Việc ngừng cấp điện sớm hay muộn còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác nhằm bảo đảm ổn định tình hình.

Tiếp tục rà soát xác định vi phạm

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, ngày 26/8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành kết luận số 114-KL/TU giao nhiệm vụ cho các địa phương tập trung xử lý công trình nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn PCCC.

Qua rà soát bước đầu, xã Thường Tín xác định trên toàn địa bàn có 557 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại từ trước 1-7-2025 tập trung chủ yếu tại các làng nghề truyền thống do thiếu mặt bằng sản xuất nên mới dẫn đến vi phạm. Trong đó, nhiều công trình vi phạm tồn tại từ hàng chục năm qua.

Hàng loạt công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại thôn Hà Liễu vừa được các gia đình tự giác tháo dỡ. Ảnh: PV

Để việc xử lý đạt kết quả, ngày 19-10-2026, UBND xã Thường Tín ra các quyết định từ 1380-1382/QĐ-UBND thành lập 3 tổ công tác. Những ngày qua, các tổ công tác xuống hiện trường kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và bản đồ xác định có 207/557 trường hợp phù hợp quy hoạch sử dụng đất trong khu dân cư và có thời gian sử dụng đất trước ngày 1-7-2014 nên đã loại ra khỏi danh sách xử lý.

Do vậy, toàn xã chỉ còn phải xử lý khoảng 350 lều lán, nhà xưởng vi phạm theo kết luận 114-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Chỉ hơn 1 tháng ra quân tuyên truyền, vận động, đã có 98 công trình vi phạm nằm liền kề khu dân cư được chủ hộ tự giác tháo dỡ dứt điểm. Ngoài ra, còn có hơn 20 công trình nằm trong phạm vi thực hiện dự án cũng đã được tháo dỡ.

Phó Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Thường Tín Ngô Đình Tiến chia sẻ, để ổn định tình hình các địa phương, ngày 15-11-2026, UBND thành phố Hà Nội có công văn 6409/UBND-NC yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các trường hợp vi phạm đã lập danh sách chờ xử lý theo kế hoạch trước đó.

Qua đó, các tổ công tác của xã cùng các đơn vị tiếp tục rà soát và bước đầu xác định đã có 98 công trình và hơn 20 công trình nằm trong phạm vi thực hiện dự án được các chủ hộ khắc phục hậu quả tháo dỡ dứt điểm, thì đến nay tại 18/21 thôn của xã chỉ còn khoảng 230 công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy phải xử lý theo công văn 6409/UBND-NC.

Những ngày này, các tổ công tác của xã Thường Tín đang nỗ lực tiến hành rà soát, củng cố chặt chẽ hồ sơ để từng bước xử lý bằng biện pháp tháo dỡ hoặc cưỡng chế các công trình vi phạm theo quy định khi trường hợp chủ các công trình chây ỳ không chấp hành tự khắc phục hậu quả.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, vận động các gia đình chấp hành tự khắc phục hậu quả vi phạm do chính mình gây ra. Ảnh: PV

“Sau hơn 1 tháng UBND xã Thường Tín quyết liệt vào cuộc tuyên truyền, vận động các gia đình, cá nhân đã tự giác tháo dỡ xong khoảng 120 công trình lều lán, nhà xưởng vi phạm tồn tại từ nhiều năm qua. Những công trình còn lại, theo kế hoạch đến hết tháng 3-2026 cũng sẽ được địa phương xử lý triệt để theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố”, ông Tiến nhấn mạnh.