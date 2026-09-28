Xã Thường Tín tổng kiểm tra xử lý vi phạm đất đai và trật tự xây dựng

Đợt cao điểm kiểm tra vi phạm

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, Thường Tín là xã có nhiều làng nghề truyền thống đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh, kho bãi, nhà xưởng sản xuất diễn ra ở nhiều khu vực. Cùng với đó là quá trình phát triển, công tác quản lý lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm an toàn PCCC đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, UBND xã Thường Tín bước vào đợt tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà xưởng tập kết, lưu giữ hàng hóa có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC phạm vi trên toàn địa bàn. Xác định rõ trách nhiệm, lộ trình xử lý dứt điểm theo từng mốc thời gian cụ thể.

Thời gian qua trên địa bàn xã Thường Tín có hàng loạt trường hợp sau khi được tuyên truyền, vận động đã chấp hành tự giác tháo dỡ công trình nhà xưởng vi phạm. Ảnh: PV

Trong đợt tổng kiểm tra này, Thường Tín quyết tâm rà soát đến từng thôn, khu dân phố, từng công trình. Phạm vi kiểm tra bao gồm nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, điểm tập kết và lưu giữ hàng hóa xây dựng trên đất nông nghiệp; các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất, xây dựng trái phép. Ngăn chặn triệt để, không để phát sinh vi phạm mới về đất đai, trật tự xây dựng và an toàn PCCC trên địa bàn.

Đối với mỗi công trình, đoàn kiểm tra sẽ xác định cụ thể địa điểm, chủ sở hữu hoặc đối tượng quản lý; ngành nghề, quy mô, loại hình hàng hóa đang sản xuất, kinh doanh, lưu giữ; tình trạng pháp lý về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường; điều kiện an toàn PCCC; tình trạng hoạt động thực tế; nội dung, mức độ vi phạm và phương án xử lý ở giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định: “Với những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, vi phạm nghiêm trọng về đất đai, trật tự xây dựng hoặc đã bị đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, UBND xã yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp theo quy định như đề nghị các đơn vị liên quan ngừng cấp điện để chấm dứt mọi hoạt động, không chờ đến khi kết thúc toàn bộ đợt rà soát…”.

UBND xã xác định đây là bước rà soát tổng thể để cán bộ chuyên môn nắm chắc địa bàn, nắm chắc từng cơ sở, nhất là cơ sở hoặc địa bàn có nhiều vi phạm tồn tại, từ đó có phương án xử lý phù hợp với quy định. Việc kiểm tra phải bảo đảm “rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả”.

Xã Thường Tín tăng cường kiểm tra, giám sát, không để tái diễn hoặc phát sinh vi phạm mới về đất đai, trật tự xây dựng. Ảnh: PV

Trưởng phòng Kinh tế xã Thường Tín Lê Anh Tuấn cho biết, lộ trình xử lý được chia 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 30-9 đến 15-11-2026) rà soát, thống kê, lập danh mục, phân nhóm công trình, nhà xưởng vi phạm có nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cao. Giai đoạn 2 ( từ 16-11 đến 15-1-2027) hoàn thành xử lý 70% công trình thuộc nhóm trọng điểm, phức tạp… Đến 30-6-2027, sẽ hoàn thành xử lý xong tối thiểu 90% công trình vi phạm.

Mỗi công trình vi phạm, xã xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, hạn chế tình trạng một vụ việc liên quan nhiều lĩnh vực nhưng không xác định được đầu mối xử lý. Điều quan trọng là sau kiểm tra phải có kết quả cụ thể. Trường hợp thuộc thẩm quyền thì phải xây dựng phương án xử lý và xác định rõ thời hạn; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp trên. Không để việc rà soát chỉ dừng ở lập danh sách xong rồi bỏ đấy.

Cương quyết ngăn chặn vi phạm mới

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng chia sẻ, từ tháng 1-2026 đến nay, khi GPMB thi công dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội và các dự án khác, xã kiểm tra, phát hiện 117 trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng, qua đó ngừng cung cấp điện và nước, rồi tháo dỡ công trình.

Trong đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm, Phòng Kinh tế là đầu mối chủ trì nội dung về đất đai, trật tự xây dựng và tổng hợp chung kết quả toàn xã; phối hợp với Công an xã kiểm tra các công trình, cơ sở vi phạm; đồng thời làm việc với đơn vị cung cấp điện, nước để xác định tình trạng hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với các công trình thuộc diện rà soát.

Công tác tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được xã Thường Tín triển khai quyết liệt trong thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. Ảnh: PV

Trưởng phòng Kinh tế xã Thường Tín Lê Anh Tuấn cho biết thêm, cùng với xử lý vi phạm tồn tại, xã cương quyết không để vi phạm mới phát sinh. Quản lý địa bàn không thể chỉ tập trung xử lý những trường hợp đã tồn tại từ trước. Sau đợt rà soát, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, không để phát sinh công trình vi phạm.

Sau khi hoàn thành tổng kiểm tra, xã Thường Tín sẽ không dừng ở việc thống kê số lượng công trình, cơ sở vi phạm mà tiếp tục xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm theo từng trường hợp vi phạm, xác định lộ trình cụ thể theo tháng, quý. Đồng thời, tạo cơ sở để theo dõi, đánh giá tiến độ và xác định rõ trách nhiệm nếu vụ việc chậm được giải quyết.

Thường Tín xác định rõ trách nhiệm, lộ trình xử lý dứt điểm vi phạm theo từng mốc thời gian cụ thể. Ảnh: PV

“Quan điểm của địa phương là cương quyết xử lý dứt điểm vi phạm. Những trường hợp đủ điều kiện khắc phục thì yêu cầu khắc phục; những trường hợp phải đình chỉ hoặc xử lý theo quy định thì phải thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để tái diễn hoặc phát sinh vi phạm mới…”, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định.