Xã Thường Tín: Tiếp tục di chuyển mộ chí, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án

Mở rộng 11 nghĩa trang

Trong không khí khẩn trương, những ngày này rất nhiều gia đình, dòng họ tập trung từng bước di chuyển mộ chí của người thân vào nghĩa trang nhân dân mở rộng của thôn rộng 1,98ha. Dòng họ Nguyễn, họ Lê… ở thôn Yên Phú với 88 ngôi mộ đã được người thân tiếp nhận vị trí phần mộ để thực hiện di chuyển mộ theo phong tục, tập quán, đưa người thân về “nơi ở mới”.

Hạ tầng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thôn Thượng Quán đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh:PV

Nghĩa trang nhân dân thôn Yên Phú là nghĩa trang lâu năm, trước kia thuộc địa phận làng Yên Phú (cũ), là nơi an nghỉ của 12 dòng họ, trong đó có những ngôi mộ đã có nhiều đời yên nghỉ tại đây. Do đó, chính quyền địa phương đã cùng các sở ngành chuyên môn phối hợp lập quy hoạch, mở rộng nghĩa trang nơi đây phù hợp với thực tiễn.

Trước việc phải di chuyển mộ chí để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, không ít dòng tộc, gia đình băn khoăn, trăn trở. Bởi di chuyển mộ chí là vấn đề hệ trọng, đặc biệt với những ngôi mộ tổ. Chưa kể là những ngôi mộ khác nằm rải rác ở các xứ đồng cách xa nghĩa trang mở rộng mới xây dựng.

Trưởng thôn Yên Phú Nguyễn Thị Tươi cho biết, đặt mình vào địa vị người dân, hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân ngay từ đầu, cả hệ thống chính trị của thôn đã vào cuộc. Sự đồng hành của cán bộ thôn và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, cùng với nghĩa trang mới được quy hoạch, xây dựng, hạ tầng khang trang đã giúp người dân từng bước di chuyển mộ chí.

Là người đại diện cho dòng họ Nguyễn của thôn Yên Phú có đến 45 ngôi mộ phải di chuyển, trong đó có những ngôi mộ đã ổn định vị trí từ hàng chục năm qua, ông Nguyễn Văn Hiều, thôn Yên Phú chia sẻ, di chuyển mộ chí là công việc lớn của dòng họ Nguyễn, nên nói không trăn trở, băn khoăn thì không phải, nhưng sau khi nghe cán bộ thôn, xã tuyên truyền, giải thích, các thành viên trong gia tộc chúng tôi đã xác định tinh thần ủng hộ chủ trương chung, bởi lợi ích của dự án.

Ông Lê Đình Thời chia sẻ: "Chúng tôi cảm ơn chính quyền các cấp đã quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng người dân. Qua đó, đã quy hoạch, xây dựng, mở rộng nghĩa trang nhân dân, đáp ứng sự mong mỏi của người dân. Vì vậy, những ngày tới dòng họ chúng tôi sẽ di chuyển 30 ngôi mộ của người thân vào nghĩa trang mới".

Còn ông Trương Đình Mạnh cũng ở thôn Yên Phú bày tỏ, các thành viên trong dòng họ, gia đình bàn bạc, xem ngày, giờ và đã hoàn thành di chuyển 6 ngôi mộ của người thân vào nghĩa trang mới từ cuối tháng 10-2026.

Một số nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã Thường Tín với hạ tầng được đầu tư mới, khang trang. Ảnh: PV

Bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án

Ngay trong những ngày đầu tháng 11-2026, các dòng họ và gia đình các thôn, gồm: Yên Phú, Thượng Quán, Ngọc Đông, Thụy Ứng… xã Thường Tín tiếp tục đăng ký di chuyển mộ của người thân trong những ngày tới vào nghĩa trang nhân dân đang hoàn thành xây dựng nốt các hạng mục công trình.

Nhìn lại quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cho biết, qua rà soát, kiểm đếm, lập danh sách, hồ sơ đến cuối tháng 10-2026, xác định toàn xã có hơn 3.800 ngôi mộ có chủ của các gia đình, dòng họ, cá nhân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Để bảo đảm tiến độ, UBND xã thường Tín đã khảo sát, quy hoạch và cùng doanh nghiệp xây dựng, mở rộng 11 nghĩa trang nhân dân, xây gần 4.000 hố mộ để di chuyển toàn bộ số mộ chí nằm trong phạm vi thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội vào bên trong.

Áp dụng đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nghĩa trang, sau quãng thời gian thi công khẩn trương, đến nay hàng loạt nghĩa trang xây mới và mở rộng trên địa bàn xã Thường Tín đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục, như: Nhà quản trang, nhà thờ thần linh, tường rào, hệ thống tiêu thoát nước, hố mộ, đường giao thông nội bộ, cây xanh…

Ông Nguyễn Văn Tản chia sẻ thêm, đến nay, toàn bộ các dòng họ có mộ ở nghĩa trang nhân dân 11 thôn đều đã đăng ký di chuyển mộ chí. Tính đến ngày 2-11, đã có khoảng 600 ngôi mộ có chủ được gia đình, dòng họ di chuyển vào nghĩa trang mới, chưa kể hàng chục tiểu phát sinh. Từ nay đến hết năm 2026, các dòng họ sẽ tiếp tục di chuyển 3.200 ngôi mộ còn lại vào nghĩa trang theo đăng ký của các gia đình.

Các dòng họ trên địa bàn xã Thường Tín đang tiếp tục đăng ký phần việc di chuyển mộ của người thân. Ảnh: PV

“UBND xã phấn đấu đến cuối tháng 12-2026 sẽ di chuyển được 100% tổng số ngôi mộ nằm trong phạm vi thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Vì phạm vi thu hồi giải phóng đất nông nghiệp tại các xứ đồng rất rộng, nên số mộ phát sinh sẽ còn nhiều, UBND xã đã lên kế hoạch để chủ động trong mọi tình huống”, ông Tản nhấn mạnh.

Sự đồng thuận của nhân dân về việc di chuyển mộ chí trong phạm vi thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội là yếu tố quan trọng để công tác giải phóng mặt bằng hanh thông, đạt hiệu quả và tiến độ nhanh nhất. Đây chính là “mắt xích” trọng yếu để dự án hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.