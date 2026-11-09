Xã Thường Tín ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy văn hóa địa phương

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản - Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã, việc ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Đây không chỉ là thiết chế phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân mà còn là cầu nối quan trọng giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục, nâng cao dân trí.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản - Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh :PV

Trung tâm học tập cộng đồng có vai trò tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân được tiếp cận tri thức, cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết trong lao động, sản xuất và đời sống. Đồng thời, là nơi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa tinh thần tự học, ý thức học tập thường xuyên trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Bí thư Đảng uỷ xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà trao quyết định Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Thường Tín cho ông Nguyễn Văn Tản. Ảnh :PV

Xã Thường Tín là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học và nhiều di tích, giá trị văn hóa cần được gìn giữ, phát huy. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình học tập gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương là nội dung trọng tâm, tạo nét đặc trưng trong hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Do vậy, cần biến các di tích lịch sử, văn hóa thành địa chỉ học tập.

Theo lãnh đạo xã, lựa chọn Văn từ Thượng phúc làm địa chỉ học tập tiêu biểu để tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của quê hương. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tham quan trải nghiệm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, nghệ nhân, người cao tuổi và những người am hiểu văn hóa địa phương, giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa quê hương.

Quang cảnh buổi ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng. Ảnh: PV

Đặc biệt, gắn hoạt động của Trung tâm với hoạt động giáo dục trong các nhà trường, sẽ tạo điều kiện để học sinh được trực tiếp tham quan, tìm hiểu di tích, nghe kể chuyện lịch sử, tìm hiểu về danh nhân và những giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, từng bước xây dựng hệ thống tư liệu, hình ảnh, video, tài liệu số về di tích và văn hóa địa phương để lưu giữ, khai thác và phục vụ hoạt động học tập lâu dài.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà giao nhiệm vụ cho UBND xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết để Trung tâm hoạt động ổn định. Tăng cường tyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập, nâng cao trình độ, đồng thời tham gia gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa quê hương.

Các đại biểu và học sinh tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm tại Văn từ Thượng phúc. Ảnh: PV

Trung tâm học tập cộng đồng của xã Thường Tín được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức mà còn là nơi kết nối tri thức với truyền thống, kết nối các thế hệ với lịch sử và văn hóa quê hương; để mỗi người dân thêm hiểu, thêm yêu và có trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương Thường Tín.