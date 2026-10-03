Xã Thường Tín ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH

Việc nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và ý thức chủ động phòng cháy cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân và học sinh trên địa bàn xã Thường Tín là rất cấp thiết. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản chia sẻ, công tác PCCC và CNCH có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước, tổ chức và nhân dân. Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn hoặc sự cố, việc phát hiện sớm, báo cháy kịp thời, sử dụng đúng phương tiện chữa cháy và thực hiện đúng kỹ năng thoát nạn, cứu người có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại.

Với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, công tác tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, lấy người dân làm trung tâm và tăng cường thực hành, trải nghiệm thực tế. Việc ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH xã Thường Tín là một trong những giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH tại xã Thường Tín. Ảnh: PV

Tại Trung tâm, người tham gia không chỉ được cung cấp kiến thức, thông tin và hướng dẫn kỹ năng mà còn được quan sát, thực hành, trải nghiệm các tình huống cụ thể như: Nhận biết nguy cơ cháy, nổ; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; rải vòi, phun nước vào tiêu điểm; thực hành thoát nạn trong môi trường có khói; kỹ năng di chuyển, sơ cấp cứu người bị nạn...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, thực hành và trải nghiệm, Trung tâm hướng tới mục tiêu giúp người tham gia nắm vững kiến thức, hình thành kỹ năng xử lý tình huống ban đầu, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32 hướng dẫn học sinh trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục học tập cộng đồng PCCC và CNCH. Ảnh: PV

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ cơ sở. Việc ra mắt, thành lập lực lượng chữa cháy tình nguyện sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giúp lực lượng chữa cháy chính quy có thêm một “cánh tay nối dài” tại địa bàn dân cư.

Khi người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng và có lực lượng hỗ trợ ngay tại địa bàn, công tác phòng ngừa sẽ chủ động hơn, khả năng ứng phó với sự cố cũng được nâng lên.

Lãnh đạo và cán bộ xã Thường Tín tham gia tập huấn kỹ năng PCCC tại buổi ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH sáng 3-10.Ảnh: PV

Qua đó, xã Thường Tín từng bước xây dựng ý thức phòng cháy từ mỗi gia đình, khu dân cư, cơ quan; hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra. Quan trọng hơn, tinh thần chủ động, trách nhiệm và tương trợ trong cộng đồng được phát huy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, trong đó phòng ngừa là chính, người dân là chủ thể và lực lượng tại chỗ là nền tảng trong công tác PCCC và CNCH.