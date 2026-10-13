Xã Thường Tín: Người dân 'ngạt thở' vì kho tập kết da trâu bò

Ô nhiễm từ kho da trâu bò

Ngày 12-10, có mặt tại khu vực đầu làng Thụy Ứng, xã Thường Tín, phóng viên ghi nhận một dãy nhà kho nằm sát đường dân sinh, bao quanh chủ yếu bằng những tấm tôn đã cũ, nhiều vị trí hoen gỉ, xuống cấp. Phía trong kho, da trâu bò được tập kết thành từng đống lớn, phủ một lớp muối trắng. Nhiều tấm da có màu nâu sẫm, xám đen.

Ô nhiễm từ khu vực tập kết da trâu bò khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Vũ Cường.

Từ khu vực tập kết bốc ra mùi hôi đặc trưng. Nền kho ẩm bẩn, tại một số vị trí có nước đọng. Khu vực phía ngoài kho có rãnh thoát nước chạy dọc tuyến đường.

Kho da nằm trong khu vực có nhiều công trình dân sinh và cơ sở sản xuất. Từ phía đường dân sinh có thể quan sát rõ các đống da được tập kết bên trong nhà kho. Một số tấm tôn bao quanh công trình đã bị ăn mòn, thủng, tạo những khoảng hở.

Theo ông Đào Văn Huỳnh, người dân thôn Thụy Ứng, tình trạng mùi hôi từ khu vực kho da đã kéo dài và người dân nhiều lần đề nghị chính quyền kiểm tra, xử lý.

Da trâu bò được xử lý trong cơ sở vào ngày 12-10. Ảnh: Vũ Cường.

“Tại khu vực kho thường xuyên có mùi hôi thối nồng nặc bốc ra, lan vào cả nhà dân. Không khí lúc nào cũng ngột ngạt. Nước thải có lúc chảy thẳng ra ngoài”, ông Huỳnh nói.

Theo ông Huỳnh, khu vực xung quanh còn có một số cơ sở sản xuất khác phát sinh khói và mùi trong quá trình hoạt động. Những ngày thời tiết nóng, mùi từ các cơ sở này càng rõ hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của các hộ dân xung quanh.

Ông Huỳnh cho biết, người dân đã nhiều lần gửi thông tin tới chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Sau những lần kiểm tra, tại khu vực có thực hiện một số biện pháp khắc phục, song tình hình không cải thiện.

Chính quyền đã kiểm tra, đưa vào kế hoạch xử lý

Trước tình trạng trên, chính quyền xã Thường Tín đã tổ chức kiểm tra khu vực và làm việc với chủ cơ sở tập kết da trâu bò. Qua kiểm tra, xác minh, xã Thường Tín xác định ông Ngô Văn Điệu là người sử dụng khu đất và công trình đang được dùng để tập kết da trâu bò. Chính quyền địa phương đã làm việc, yêu cầu thu dọn hàng hóa, không tiếp tục tập kết da trâu bò gây ảnh hưởng môi trường và thực hiện các biện pháp khắc phục. Trường hợp không chấp hành, xã sẽ lập hồ sơ xử lý các vi phạm theo quy định.

Hình ảnh da trâu, bò tại cơ sở ngày 12-10. Ảnh: Vũ Cường.

Theo thông tin từ xã Thường Tín, công trình phục vụ tập kết da trâu bò nói trên có diện tích khoảng 400m², được xây dựng trên đất công và đã tồn tại từ lâu. Cùng với việc xác định hiện trạng công trình, xã đang xem xét các nội dung liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường tại khu vực.

Trao đổi với phóng viên ngày 12-10, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Thường Tín Ngô Đình Tiến cho biết địa phương đã nắm được sự việc, tổ chức kiểm tra và đưa nội dung này vào kế hoạch xử lý theo Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy.

"Việc xử lý sẽ được thực hiện theo các nội dung liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát hiện trạng, hoàn thiện các bước cần thiết để xử lý theo quy định", ông Ngô Đình Tiến nói.

Xã Thường Tín khẳng định đã đưa công trình vi phạm vào kế hoạch xử lý. Ảnh: Vũ Cường.

Việc sớm xử lý công trình vi phạm gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân là cần thiết. Tuy nhiên, trước mắt, chính quyền xã Thường Tín cần có biện pháp chấn chỉnh để bảo đảm khu vực tập kết da trâu bò không phát sinh mùi hôi, đồng thời nước thải từ cơ sở này được kiểm tra, xử lý nhằm giữ vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khỏe người dân.