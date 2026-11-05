Xã Thường Tín ngừng cấp điện 300 trường hợp vi phạm đất đai và xây dựng

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cùng tổ công tác đến tuyên truyền, vận động các gia đình chấp hành tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: PV

Hàng loạt gia đình chấp hành

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, ngày 26-8-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành kết luận số 114-KL/TU chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các địa phương tập trung xử lý các công trình nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Qua rà soát bước đầu xã Thường Tín xác định trên toàn địa bàn có 557 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại từ trước 1-7-2025 tập trung chủ yếu tại các làng nghề truyền thống do thiếu mặt bằng sản xuất nên mới dẫn đến tình trạng vi phạm. Trong đó, nhiều công trình vi phạm tồn tại từ hàng chục năm qua.

Để việc xử lý đạt kết quả, ngày 19-10-2026, UBND xã Thường Tín ban hành các quyết định từ 1380-1382/QĐ-UBND thành lập 3 tổ công tác với các cơ quan tham gia. Qua đó, những ngày gần đây các tổ công tác đã xuống hiện trường kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và bản đồ quy hoạch xác định có khoảng 100/557 trường hợp phù hợp quy hoạch đất ở nông thôn nên đã loại ra khỏi danh sách xử lý.

Do vậy, toàn xã Thường Tín chỉ còn phải xử lý khoảng 457 công trình lều lán, nhà xưởng vi phạm tồn tại theo kết luận số 114-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Chỉ trong 1 tháng tập trung ra quân tuyên truyền, vận động, đến nay đã có 300 gia đình ký cam kết xin ngừng cấp điện và các gia đình đã tự tháo dỡ xong 50 công trình vi phạm chủ yếu ở các thôn: Nhân Hiền, Thụy Ứng, Hiền Giang…

Các tổ công tác của xã Thường Tín đến từng gia đình có công trình vi phạm hoàn thiện hồ sơ trước khi xử lý. Ảnh: PV

Tính đến hết ngày 4-11, tại 18/21 thôn còn hơn 400 công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng chủ yếu tập trung ở các thôn, như: Hà Liễu, Trát Cầu, Hiền Giang, Khánh Vân, Nhị Khê… Công trình vi phạm là các lều lán, nhà xưởng bằng khung sắt, mái tôn rộng từ 50 - 600m2. Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đình vẫn còn máy móc, tài sản ở trong nhà xưởng chưa thể thu dọn, di chuyển đi nơi khác vì chưa tìm được vị trí mới.

Ông Lều Thọ Hanh có nhà xưởng sản xuất đồ gỗ tại khu Trại Giống, thôn Thụy Ứng bộc bạch, mấy ngày qua tổ công tác của xã đã đến tận xưởng sản xuất tuyên truyền, vận động tôi và các gia đình ở liền kề chấp hành thực hiện theo chỉ đạo tự giác tháo dỡ công trình. Qua đó, một số gia đình đã hoàn thành tháo dỡ. Còn một số gia đình đang thu dọn máy móc, tài sản đến nơi sản xuất mới.

Quyết liệt vào cuộc

Ông Tô Văn Hiền, chuyên viên Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Thường Tín chia sẻ, những ngày này các tổ công tác của xã tập trung đến từng gia đình, cá nhân có lều lán, nhà xưởng vi phạm để tuyên truyền, vận động tự tháo dỡ công trình xong trong đầu tháng 11-2026. Nếu không chấp hành, bước đầu tiến hành ngừng cung cấp điện vào ngày 15-11.

Một trong những công trình nhà xưởng vi phạm ở thôn Thụy Ứng rộng khoảng 600m2 đã được gia đình tự giác tháo dỡ trong những ngày qua. Ảnh: PV

Cùng với đó, các tổ công tác tiến hành củng cố chặt chẽ hồ sơ để từng bước xử lý bằng biện pháp tháo dỡ hoặc cưỡng chế các công trình vi phạm theo quy định khi trường hợp chủ các công trình chây ỳ không chấp hành tự khắc phục hậu quả do chính mình gây ra trước đó.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản khẳng định, thời gian qua chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai các biện pháp từ tuyên truyền, vận động và áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với nhiều trường hợp. Qua đó đã tác động giúp nhiều trường hợp hiểu rõ bản chất vấn đề và chấp hành tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Để việc xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng đạt kết quả như kế hoạch đề ra, UBND xã giao nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm mỗi thành viên trong các tổ công tác phải bảo đảm hoàn thành tiến độ xử lý các công trình theo từng tuần, từng tháng làm thước đo đánh giá thi đua cán bộ chuyên môn và lãnh đạo phòng, ban.

Công tác vận động các trường hợp vi phạm tự tháo dỡ công trình đang tiếp tục được các tổ công tác của xã Thường Tín quyết liệt triển khai. Ảnh: PV

“Chỉ trong vòng 1 tháng, UBND xã Thường Tín đã quyết liệt vào cuộc xử lý dứt điểm được 50 công trình lều lán, nhà xưởng vi phạm tồn tại từ nhiều năm qua. Những công trình còn lại, theo kế hoạch đến hết tháng 3-2026 cũng sẽ được địa phương xử lý triệt để theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố”, ông Nguyễn Văn Tản khẳng định.