Xã Thường Tín lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN

Các đại biểu dành phút mặc niệm trước khi tổ công tác tiến hành khai quật phần mộ liệt sĩ sáng 21-9. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định, việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Đồng thời đề nghị các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật trong quá trình khai quật, lấy và bảo quản mẫu; phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn, trang nghiêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần sớm xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân địa phương.

Nghĩa trang liệt sĩ Nhị Khê hiện có 98 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 9 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước khi tổ chức lấy mẫu, xã đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết, bảo đảm quá trình khai quật được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và thể hiện sự tôn kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cùng các ban ngành, đoàn thể dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Nhị Khê. Ảnh:PV

Ngay sau lễ tưởng niệm, lực lượng chuyên môn đã tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo đúng quy định. Mẫu được thu thập, bảo quản và chuyển đến cơ quan chuyên môn để giám định, đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, phục vụ việc xác định danh tính. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được an táng lại đúng vị trí ban đầu, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội và UBND xã Thường Tín về tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Lực lượng chuyên môn tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ảnh:PV

Hoạt động này không chỉ góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân và gia đình liệt sĩ, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng.