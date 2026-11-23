Kết quả tích cực

Dự án mở rộng Trục không gian QL1A đoạn qua xã Thường Tín dài 3,6km có diện tích 272.752m² đất nằm trong phạm vi dự án phải thu hồi, trong đó có 77.225,7m² đất ở liên quan đến 800 gia đình và 50 ngôi mộ. Do đó, địa phương xác định cần phải tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích khi thi công dự án trọng điểm này.

Nhiều gia đình ở xã Thường Tín nằm trong khu vực ảnh hưởng của dự án phối hợp thực hiện kiểm đếm tài sản. Ảnh: PV

Vì vậy, bắt đầu từ tháng 3-2026, các tổ công tác của xã đã triển khai tuyên truyền, vận động 800 gia đình, cá nhân có đất ở, mộ chí và đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Nhờ đó, nhiều gia đình đã sớm hiểu được ý nghĩa của việc khi hoàn thành dự án sẽ giúp cho việc đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hơn trước.

Xác định phạm vi cần phải GPMB rất lớn và liên quan đến 800 gia đình, cá nhân với nhiều loại đất, trong đó có: Đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và chưa được cấp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, đất nông nghiệp, đất công… cùng tài sản trên đất của các gia đình, cá nhân, đất của cơ quan, doanh nghiệp.

Do đó, việc triển khai các bước GPMB dự án được xã xác định là nhiệm vụ cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, lãnh đạo xã Thường Tín thống nhất chủ trương xác định công tác GPMB là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Chính vì vậy, UBND xã đã sớm thành lập 11 tổ kiểm đếm đất đai, tài sản tiến hành các bước, như: Xác định phạm vi thu hồi đất, kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất, rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý từng trường hợp để quy chủ và làm cơ sở pháp lý cho bước tiếp theo khi tiến hành thu hồi đất theo quy định trước khi chi trả bồi thường.

Bà Phạm Thị Lý, thôn Trần Phú bộc bạch, mặc dù gia đình bà đang kinh doanh ổn định, nhưng vì lợi ích đem lại cho người dân trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa sau khi hoàn thành dự án. Do đó, gia đình đã phối hợp với tổ công tác kiểm đếm đất đai, tài sản và chờ hoàn thiện hồ sơ GPMB như các gia đình khác. Đến nay, gia đình mong xã sớm chi trả bồi thường và bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Tổ công tác kiểm đếm đất đai, tài sản và chờ hoàn thiện hồ sơ GPMB dự án. Ảnh: PV

Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nguyễn Du Khổng Minh Sơn chia sẻ, xác định thôn có tới 301/750 gia đình, cá nhân có đất ở và tài sản trên đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Vì thế, thôn đã sớm vào cuộc tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, đến nay 100% gia đình đồng thuận phối hợp kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất và chỉ còn chờ chi trả tiền bồi thường cũng như bố trí tái định cư là người dân bàn giao mặt bằng.

Chuẩn bị cho bước chi trả tiền GPMB

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Uông Thị Phượng cho biết, sau 8 tháng triển khai từ việc tổ chức họp dân thông báo chủ trương của nhà nước và phạm vi thực hiện dự án mở rộng Trục không gian QL1A đến công tác tuyên truyền, vận động, kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản. Tính đến ngày 22-11-2026, xã đã kiểm kê, kiểm đếm được 775/800 thửa đất ở, đất nông nghiệp cùng tài sản trên đất, đạt 96%.

Cùng với đó, xã ra thông báo thu hồi 26,41ha đất ở liên quan 694/800 hộ và 16 tổ chức, đạt 99% diện tích nằm trong phạm vi dự án. Đồng thời, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 16,45ha, đạt 63,24% diện tích liên quan đến 28 gia đình, 2 vườn hoa, 2 trụ sở làm việc cũ, hoàn thành di chuyển 30/50 ngôi mộ. Đồng thời, từ tháng 7-2026 đến nay xã đã bàn giao 60.120m² mặt bằng cho chủ đầu tư thi công 1,65km.

Xã Thường Tín từng bước hoàn thành GPMB để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công dự án mở rộng Trục không gian QL1A. Ảnh: PV

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Đặng Văn Thành cho biết, sau nhiều buổi tuyên truyền, vận động 800 gia đình, cá nhân ở 5 thôn: Trần Phú, Nguyễn Du, Bình Vọng, Văn Giáp, Thượng Đình có đất ở, đất nông nghiệp liên quan đến dự án đã phối hợp kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất để đầu tháng 12-2026 tiếp tục chi trả, bồi thường GPMB dự án.

Trong quá trình thực hiện, đối với 750 gia đình có nhà ở, đất ở nằm trong phạm vi thu hồi phục vụ dự án thì có 463/750 gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 287/750 gia đình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (liên quan đến việc mua bán trái thẩm quyền, lấn chiếm nên việc xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất gặp khó khăn).

Với phần diện tích còn lại chưa ban hành thông báo, hiện nay đang được xã tập trung xác định nguồn gốc, quy chủ nốt những thửa đất còn lại. Đồng thời, kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ, ban hành thông báo và quyết định thu hồi những thửa đất ở còn lại trong những ngày tới.

Cùng với đó, phạm vi thực hiện dự án còn liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp có tài sản, hệ thống máy móc, dây truyền sản xuất đặc thù, như: Bưu điện, Que hàn Việt Đức, HTX Vận tải Hồng Liên, Công ty Dầu khí Sơn Hải, Công ty Thành phát và Tuyến đường sắt Bắc Nam… Mặc dù, UBND xã đã đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, tuy nhiên quá trình thực hiện còn chậm.

Nhiều đoạn tuyến mặt bằng đã được UBND xã Thường Tín bàn giao cho chủ đầu tư thi công dự án mở rộng Trục không gian QL1A. Ảnh: PV

“Hiên nay, xã đang tập trung hoàn thiện hồ sơ những thửa đất còn vướng mắc nhằm bảo đảm chặt chẽ thủ tục pháp lý trước khi ban hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt phương án chi trả, bồi thường, hỗ trợ GPMB. Đến đầu tháng 12-2026, xã sẽ tiếp tục chi trả, bồi thường GPMB cho các gia đình có đất đai, tài sản nằm trong phạm vi thực hiện dự án…”, ông Thành nhấn mạnh.