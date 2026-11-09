Xã Thường Tín hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản phát động phong trào Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã. Ảnh: PV

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản đã phát động phong trào Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã. Trong đó nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội; việc tìm hiểu, tôn trọng và chấp hành pháp luật không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, xã hội kỷ cương, an toàn.

Đặc biệt, đối với các học sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản đề nghị chủ động tìm hiểu những quy định pháp luật gần gũi với lứa tuổi như quyền và nghĩa vụ trẻ em, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội; nghiêm túc chấp hành nội quy nhà trường, ứng xử văn hóa, có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và biết bảo vệ bản thân, tôn trọng quyền lợi của người khác.

Các học sinh trên địa bàn tham gia đặt câu hỏi tại buổi lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam tại xã Thường Tín năm 2026. Ảnh: PV

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cũng đề nghị các trường trên địa bàn tiếp tục đổi mới hình thức giáo dục pháp luật thông qua các giờ học, hoạt động ngoại khóa, phiên tòa giả định, sân khấu hóa tình huống và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Tại chương trình, các thầy cô giáo và học sinh được trực tiếp trao đổi, chia sẻ những kiến thức và tình huống pháp luật diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, có nội dung về pháp luật về bảo vệ trẻ em; phòng chống bạo lực học đường; an toàn an ninh mạng. Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh những nguy cơ và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lành mạnh.

Quảng cảnh buổi lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại xã Thường Tín. Ảnh: PV

Thông qua chương trình, xã Thường Tín tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với mỗi người dân, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa pháp luật trong trường học, gia đình và cộng đồng xã hội.