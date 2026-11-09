Xã Thường Tín hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026
Xã Thường Tín đã phát động phong trào hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2026 với trọng tâm hướng về thế hệ trẻ. Chương trình được tổ chức tại Trường THCS Văn Bình với các hoạt động trao đổi, chia sẻ những kiến thức và tình huống pháp luật diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, gồm các nội dung về pháp luật bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường; an toàn an ninh mạng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-thuong-tin-huong-ung-ngay-phap-luat-nuoc-chxhcn-viet-nam-nam-2026-246261109210907615.htm