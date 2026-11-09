Xã Thường Tín hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Nghị định đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi được đến trường mà còn phải có giải pháp để các em duy trì việc học, không bị gián đoạn giữa chừng.