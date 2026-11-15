Xã Thường Tín hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân

Người dân thôn Yên Phú, xã Thường Tín tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Ảnh: PV

Nhân dân tích cực hưởng ứng

Ngay từ sáng sớm ngày 14-11, tại nhà văn hóa thôn Yên Phú, điểm khám sức khỏe tập trung của xã Thường Tín diễn ra sôi nổi nhưng rất trật tự. Người dân thôn Yên Phú, địa bàn khởi đầu cho đợt khám vòng 2 của xã, từ rất sớm lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Thường Tín và Trạm y tế xã cùng các tổ hỗ trợ nhiệt tình tiếp đón, phân luồng, hướng dẫn bà con từ khâu làm thủ tục, thăm khám cho đến nhập thông tin và đối soát dữ liệu trên ứng dụng VNeID.

Được bác sĩ thăm khám và tư vấn chu đáo, bà Nguyễn Thị Hiền xóm 6, thôn Yên Phú chia sẻ: “Mỗi ngày bận rộn với công việc đồng ruộng, ít khi tôi có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Nay được chính quyền gửi giấy mời, y, bác sĩ về tận nơi khám miễn phí và tư vấn tỉ mỉ, tôi thấy chương trình vô cùng thiết thực và nhân văn. Sự quan tâm này giúp bà con nông dân chúng tôi yên tâm lao động sản xuất”.

Cùng chung niềm vui, bà Đinh Thị Côn, xóm 5, thôn Yên Phú bày tỏ sự hài lòng khi thông tin sức khỏe của mình được đồng bộ lên môi trường số. “Không chỉ được thăm khám kỹ lưỡng, chúng tôi còn được cán bộ hướng dẫn cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Mọi thông tin bệnh lý đều lưu trữ cẩn thận trên sổ điện tử, rất thuận tiện cho những lần khám, chữa bệnh sau này”, bà Côn tâm sự.

Từ rất sớm lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Thường Tín và Trạm y tế xã cùng các tổ hỗ trợ nhiệt tình tiếp đón, thăm khám bệnh cho người dân thôn Yên Phú. Ảnh: PV

Để có được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở đóng vai trò then chốt. Ông Nguyễn Phú Lơ - Bí thư Chi bộ thôn Yên Phú cho biết, ngay sau khi nhận được kế hoạch của xã, thôn đã triệu tập hội nghị quân dân chính mở rộng, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể gõ cửa từng nhà, phát giấy mời cho người dân.

“Trong quá trình tuyên truyền, chúng tôi nhấn mạnh việc khám tầm soát lần này sẽ tạo sổ tay điện tử tích hợp tài khoản VNeID cho bà con. Nhờ đó, ngay trong ngày đầu tiên, người dân đến rất đông, qua 2 ngày khám vòng 1 và vòng 2 của các đợt khám đã có gần 600 người dân trong thôn Yên Phú được khám tầm soát…”, ông Lơ bộc bạch.

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu

Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, tính đến giữa tháng 11/2026, xã Thường Tín đã khám sức khỏe cho 17.984/17.984 học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi và 3.250/3.250 trẻ em dưới 6 tuổi, đạt 100%. Tổng số người dân trên toàn địa bàn đã được thăm khám đạt khoảng 49.931/55.378 người, đạt 90,16%.

Lãnh đạo Trạm y tế xã Thường Tín động viên, thăm hỏi người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Ảnh: PV

Khẳng định ý nghĩa của chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản nhấn mạnh: “Triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân là chủ trương lớn, mang tính nhân văn sâu sắc với mong muốn mỗi công dân đều được tầm soát sức khỏe một lần trong năm. Dữ liệu y tế của người dân sau khi đồng bộ lên hệ thống sẽ giúp việc đi khám, chữa bệnh ở bất cứ đâu sau này trở nên rất thuận lợi, chỉ cần cung cấp mã định danh cá nhân là các thông tin sức khỏe cơ bản đã hiện rõ”.

Đánh giá về lộ trình thực hiện, ông Tản chia sẻ thêm: “Đến nay, xã đã hoàn thành công tác khám cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh trên địa bàn. Xã đang tập trung tuyên truyền, mở rộng khám cho toàn thể nhân dân, trong đó ưu tiên các đối tượng yếu thế, cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi. Qua nhiều ngày ra quân khám vòng 2 tại các thôn, địa phương đã khám cho rất đông người dân”.

Tuy nhiên, xã Thường Tín cũng đang đối mặt với áp lực lớn khi toàn xã còn hàng trăm người dân cần được thăm khám, số lượng khám một ngày cho một đội khám chỉ từ 300 - 400 người, trong khi đơn vị y tế chỉ cung cấp được một đội. Kế hoạch khám vòng 2 đợt này bắt đầu từ ngày 13-11 đến 19-11-2026, thời gian không thể triển khai kéo dài được là do các đơn vị còn phải bảo đảm tiến độ cho các địa phương lân cận.

Kế hoạch khám vòng 2 đợt này tại xã Thường Tín bắt đầu từ ngày 13-11 đến 19-11-2026. Ảnh: PV

Trước thách thức đó, UBND xã Thường Tín đang chủ động làm việc, thống nhất với đơn vị chuyên môn để tăng thời lượng khám; nghiên cứu phương án tổ chức khám hoặc mở rộng hợp tác với các đơn vị đủ năng lực nhằm bảo đảm tiến độ. Đồng thời, xã chỉ đạo chọn lựa các địa điểm khám thuận tiện, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin và kết nối internet thông suốt, quyết tâm đưa chiến dịch về đích đúng hạn theo tinh thần chỉ đạo của thành phố.