Xã Thường Tín: Hàng loạt chủ công trình vi phạm chấp hành khắc phục hậu quả

Người dân tự giác chấp hành

Trước đó, Đảng ủy xã Thường Tín ban hành Kế hoạch 111-KH/ĐU ngày 13-10-2026 tổ chức xử lý các trường hợp có công trình nhà xưởng, lều lán vi phạm tồn tại từ hàng chục năm qua trên đất nông nghiệp và đất công. Qua rà soát xác định, có 557 trường hợp làm nhà xưởng, lều lán trên đất nông nghiệp, đất công nằm ở 18/21 thôn.

Lều lán vi phạm tại thôn Thụy Ứng đã cơ bản hoàn thành tháo dỡ trong chiều 27-10. Ảnh: PV

Trong số 557 nhà xưởng, lều lán, có nhiều trường hợp cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ PCCC, đồng thời thực hiện ngừng cấp điện do vi phạm. Cũng qua rà soát xác định, có 79/557 trường hợp vi phạm nhưng phù hợp với quy hoạch đất ở nông thôn. Còn lại 478 trường hợp vi phạm sẽ được xử lý chia thành nhiều giai đoạn.

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội những ngày gần đây khi ba tổ công tác của xã Thường Tín tập trung vào cuộc tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm cho thấy, đến ngày 27-10, đã có 250 gia đình, cá nhân tự nguyện ký đơn ngừng cung cấp điện, 25 trường hợp đã tự tháo dỡ xong công trình.

Theo kế hoạch thực hiện, từ giữa tháng 10-2026 đến 14-11-2026, xã tổ chức tuyên truyền, vận động để các gia đình chấp hành tự giác tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng. Đến ngày 15-11-2026 sẽ tiến hành ngừng cung cấp điện. Đến tháng 3-2027, trường hợp nào không tự khắc phục hậu quả sẽ tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm.

Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Thường Tín Lê Anh Tuấn cho biết, qua tuyên truyền, vận động, đến nay có 25 trường hợp tự giác tháo dỡ xong công trình vi phạm tập trung tại các thôn: Thụy Ứng, Hòa Bình, Hiền Giang, Đỗ Hà, Khánh Vân, Hà Liễu... Hiện nay, hàng chục gia đình đăng ký xin tự tháo dỡ công trình xong trong đầu tháng 11-2026.

Khu nhà xưởng vi phạm đã cơ bản hoàn thành tháo dỡ trong chiều 27-10. Ảnh: PV

Những ngày qua, phóng viên cùng tổ công tác đến các gia đình tuyên truyền, vận động, qua đó một số cá nhân có nhà xưởng vi phạm ở thôn Thụy Ứng cam kết và cùng các thành viên trong gia đình triển khai ngay việc tháo dỡ công trình vi phạm. Khối lượng cưỡng chế sẽ giảm đáng kể khi các cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình.

Trên cơ sở vừa tuyên truyền, vận động, thời gian tới xã Thường Tín còn xây dựng kế hoạch xử lý bằng biện tháp tháo dỡ, cưỡng chế với sự tham gia của phòng chuyên môn, Công an, Quân sự, đại diện 18 thôn. Việc tổ chức cưỡng chế được triển khai sau quá trình kiểm tra, lập hồ sơ và thông báo đến các cá nhân.

Không để tái lấn chiếm sau xử lý

Cùng với biện pháp xử lý trực tiếp, xã Thường Tín tiếp tục vận động các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản, hoàn trả mặt bằng. Cách làm này vừa tạo điều kiện để người vi phạm chủ động khắc phục hậu quả, vừa góp phần giảm khối lượng công việc phải huy động lực lượng, phương tiện thực hiện tháo dỡ, cưỡng chế.

Gia đình ông N.V.Gi, thôn Hòa Bình cũng là một trong số các trường hợp nằm trong diện giải tỏa lần này. Ngay từ khi nhận được yêu cầu tự giác khắc phục vi phạm, thêm vào đó là những lần đến vận động chấp hành của lãnh đạo xã, thôn và các ngành đoàn thể, gia đình ông đã tự tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp.

Một trong những nhà xưởng, lều lán vi phạm trên địa bàn xã Thường Tín sau khi được vận động, chủ công trình đã tự giác tháo dỡ. Ảnh: PV

Một trong những yêu cầu được UBND xã Thường Tín đặt ra trong Kế hoạch 111-KH/ĐU là diện tích nào nằm trong phạm vi thi công dự án sẽ bàn giao luôn cho chủ đầu tư, còn diện tích đất công do UBND xã quản lý không nằm vào dự án sau giải tỏa sẽ đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả lâu dài của công tác xử lý vi phạm.

Theo phương án thực hiện, sau khi hoàn thành tháo dỡ công trình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản, bàn giao mốc giới và mặt bằng đã giải tỏa. Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã tiếp nhận mặt bằng, triển khai biện pháp bảo vệ rào chắn xung quanh, giám sát nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái lấn chiếm.

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định, cùng với việc bảo vệ mặt bằng sau giải tỏa, chính quyền địa phương sẽ duy trì việc kiểm tra, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm mới ngay từ khi mới phát sinh; xác định rõ trách nhiệm quản lý địa bàn, không để công trình được dựng lên, đưa vào sử dụng rồi mới tiến hành xử lý.

Việc công khai thông tin, tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất cũng cần được thực hiện thường xuyên về sau nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, tổ chức và doanh nghiệp cùng chấp hành thực hiện quản lý sử dụng đất đai cho hiệu quả. Cùng với đó người dân còn thực hiện việc giám sát lẫn nhau.

Đến ngày 27-10, trên đại bàn xã Thường Tín đã có 25 công trình vi phạm được hoàn thành tháo dỡ. Ảnh: PV

Với tổng số các trường hợp vi phạm ở 18/21 thôn trên diện tích rộng là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và quyết tâm của chính quyền địa phương. Kết quả bước đầu cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động có thể tạo chuyển biến tích cực, giúp người vi phạm tự giác khắc phục hậu quả, giảm áp lực tổ chức cưỡng chế.

Để đạt mục tiêu xử lý toàn diện các vi phạm, điều quan trọng là phải thực hiện nghiêm, không có ngoại lệ, không để vi phạm tái diễn. Việc trả lại hiện trạng đất, quản lý chặt mặt bằng sau xử lý và duy trì kiểm tra là thước đo thực chất đối với hiệu quả của đợt cao điểm xử lý vi phạm, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, sử dụng đất đúng mục đích tại xã Thường Tín.