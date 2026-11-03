Xã Thường Tín (Hà Nội): Nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Trục không gian Quốc lộ 1A

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Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thường Tín cho biết, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đi qua địa phận xã Thường Tín mang những đặc điểm riêng khi có quy mô thu hồi đất lớn, một số đoạn của tuyến đường đi qua khu dân cư đông đúc, cửa hàng kinh doanh và một số công trình dân sinh dọc 02 bên tuyến đường.

Xã Thường Tín tổ chức Hội nghị về Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Trong đó, tổng diện tích đất nằm trong phạm vi dự án trên địa bàn xã khoảng 345.849,70 m² (34,58 ha), chiều dài tuyến khoảng 3,6 km, khoảng 77.225,7 m² đất ở, đất nông nghiệp, liên quan khoảng 800 hộ dân và một số công trình trên đất. Diện tích chồng lấn với Dự án Khu đô thị thể thao Olympic khoảng 70.297,8 m² và Dự án đường Vành đai 4 khoảng 20.419,1 m². Diện tích thực hiện GPMB Dự án Quốc lộ 1A khoảng 272.752 m² (27,2 ha).

Đặc điểm này cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức không nhỏ cho chính quyền xã Thường Tín. Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cần tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc chính đáng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đây chính là yếu tố then chốt để công tác GPMB bằng được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện để dự án sớm được thực hiện theo kế hoạch.

Do vậy, khi thực hiện GPMB, xã Thường Tín tiến hành thực hiện chặt chẽ từng khâu. Từ tuyên truyền, vận động để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của dự án cho đến đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất đến xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tất cả các khâu đều được địa phương thực hiện bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và sát với thực tế.

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị

Với phạm vi liên quan đến nhiều loại đất, công trình trên đất và hàng trăm hộ dân. Do vậy, xã Thường Tín đã sớm thống nhất chủ trương xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Quá trình thực hiện dự án Đảng ủy, UBND xã, UBMT Tổ Quốc Việt Nam xã Thường Tín và các cơ quan tổ chức đã tổ chức họp với nhân dân của từng thôn, xóm để tuyên truyền vận động, đối thoại và thông tin đến nhân dân. Với mục đích để nhân dân nắm rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, trình tự thủ tục về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Cán bộ xã Thường Tín tuyên truyền, vận động, giải thích đến từng hộ dân về Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Trong đó, công tác tuyên truyền chú trọng giải thích minh bạch, dễ hiểu về chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư và quy mô các dự án. Người dân được giải thích đầy đủ các căn cứ pháp lý, trình tự thủ tục và các mức hỗ trợ cụ thể.

Các hình thức tuyên truyền, vận động được sử dụng linh hoạt, đa dạng từ hệ thống truyền thanh, họp thôn, đối thoại trực tiếp, tổ công tác đến từng nhà giúp người dân nắm vững cả quyền lợi và nghĩa vụ khi bị thu hồi đất thực hiện dự án.

Trong suốt quá trình thực hiện, các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện đầy đủ công khai minh bạch rõ ràng để nhân dân nắm rõ và cùng tổ chức thực hiện. Tiến độ thực hiện, thời gian thực hiện công tác GPMB, tái định cư được thông tin đến các hộ gia đình…để đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân.

Các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo chính quyền với người dân giúp giải quyết nhanh chóng, kịp thời những thắc mắc của người dân như: đất ở, tài sản trên đất, vật kiến trúc trên đất...

Các đơn vị liên quan đối chiếu bản đồ, xác định mốc giới từng thửa đất.

Cán bộ xã Thường Tín cũng thường xuyên tích cực hỗ trợ người dân trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai một cách nhanh chóng, công khai và dân chủ.

Quá trình triển khai thực hiện xã Thường Tín đã thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để làm việc cùng các hộ gia đình, cá nhân thống kê kiểm kê đất đai, tài sản trên đất thu thập các thông tin làm cơ sở lập phương án.

Phấn đấu hoàn thành tốt GPMB

Theo ông Thành cho biết, đến nay xã Thường Tín đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm đất đai, công trình trên đất. Đồng thời, xã Thường Tín đang triển khai GPMB theo từng đoạn tuyến cụ thể. Đối với những phần diện tích đã có đủ cơ sở pháp lý, đủ điều kiện GPMB thì địa phương sẽ tập trung hoàn thành trước và tổ chức bàn giao cho chủ đầu tư thi công dự án.

Xã Thường Tín bàn giao những đoạn đã hoàn thành GPMB để chủ đầu tư thực hiện dự án.

Từ sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Thường Tín đã ban hành thông báo thu hồi đất khoảng 26.41 ha, liên quan khoảng 694 hộ, 16 tổ chức diện tích nằm trong diện tích cần thực hiện GPMB. Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khoảng 16,43 ha, liên quan 22 hộ gia đình, 02 vườn hoa, 02 trụ sở làm việc cũ, một số công trình khác trên đất, tổng kinh phí khoảng 22,3 tỷ đồng.

Đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ 71 hộ thôn Văn Giáp, Thượng Đình, Nguyễn Du, Trần Phú diện tích 7.129,1m2, kinh phí ước tính khoảng 276,3 tỷ đồng. Đối với đất do UBND xã quản lý, đã tổ chức kê khai, kiểm đếm diện tích đất và tài sản thuộc phạm vi GPMB. Đối với đất ở, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, đã hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm 732/800 hộ, đạt khoảng 91% trên tổng số hộ.

Trong thời gian tới, để đảm bảo công tác GPMB được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. UBND xã Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh một số biện pháp như:

Niêm yết và thông báo rộng rãi dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giúp người dân nắm rõ quy mô dự án, đơn giá, cơ chế và căn cứ pháp lý. Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ hòa giải cơ sở và cán bộ địa phương để lắng nghe tâm tư, giải thích thấu tình đạt lý các vướng mắc ngay từ thôn, xóm.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư trước khi bố trí cho người dân đến ở, giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống mới.

Triển khai các đề án hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người có đất bị thu hồi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thường Tín, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị của xã Thường Tín sẽ tiếp tục vào cuộc quyết liệt, nỗ lực cao nhất với mục tiêu hoàn thành tốt công tác GPMB đường Trục không gian Quốc lộ 1A.