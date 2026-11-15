Xã Thường Tín đoàn kết, phát huy truyền thống góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: PV

Tại ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Văn Giáp Nguyễn Đình Khảm cho biết, Văn Giáp nằm ở phía Đông Bắc xã Thường Tín có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua. Thôn có 1.226 hộ, 4.000 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên nắm bắt tình hình và phối hợp với các đơn vị tổ chức được 3 buổi tuyên truyền luật, gồm: Luật Đất đai, Luật Thủ đô, Luật thừa kế. Cùng với đó, thôn hòa giải thành công 13 vụ tranh chấp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên 100% gia đình đồng thuận phối hợp hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Văn Giáp. Ảnh: PV

Qua vận động, Ban Công tác Mặt trận thôn còn gây dựng được các loại quỹ và ủng hộ, gồm: Quỹ bảo trợ trẻ em và quỹ Đền ơn đáp nghĩa 22,5 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo 18 triệu đồng, Quỹ Biển đảo Việt Nam 10 triệu đồng… Đặc biệt, nhân dân đã đồng lòng phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án trùng tu, tôn tạo chùa Ổi, công đức được gần 2 tỷ đồng cùng vật tư và hàng nghìn ngày công lao động.

Những năm gần đây, ngoài việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thi công các dự án, người dân trong thôn còn tham gia ủng hộ, đóng góp công sức tiền của hoàn thiện 100% hệ thống giao thông đường làng ngõ xóm. Đồng thời, lắp đặt điện chiếu sáng tại 100% các tuyến đường giao thông trong thôn, đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trao tặng quà và chúc mừng thôn Văn Giáp. Ảnh: PV

Cùng với đó, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Văn Giáp Nguyễn Đình Khảm chia sẻ thêm, thời gian qua, thôn Văn Giáp phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả toàn diện trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, Thành phố và địa phương.

Trong đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng. Môi trường cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; an ninh trật tự được giữ vững. Người dân luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống văn hóa.

Đại diện xã Thường Tín tặng hoa và quà cho cán bộ, nhân dân thôn Văn Giáp nhân ngày Đại Đoàn kết. Ảnh: PV

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được của thôn Văn Giáp trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết là dịp để mỗi người dân cùng ôn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng mong muốn các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội của xã Thường Tín, thôn Văn Giáp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tập hợp, vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Văn Giáp. Ảnh: PV

Quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, xây dựng khu dân cư thực sự đoàn kết, bảo đảm an sinh xã hội hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng bày tỏ niềm tin: “Thời gian tới, nhân dân khu dân cư thôn Văn Giáp nói riêng và các thôn trên địa bàn xã Thường Tín nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng quê hương, Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.”

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: PV

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng và lãnh đạo xã Thường Tín đã trao qùa của thành phố và xã cho đại diện các gia đình, cá nhân điển hình trên địa bàn.