Đảng bộ xã Thường Tín đang nỗ lực triển khai “Chiến dịch 100 ngày” cao điểm số hóa hồ sơ đảng viên. Ảnh: PV

Tháo gỡ vướng mắc cho từng chi bộ

Với quy mô 3.123 đảng viên của 72 Chi, Đảng bộ phải thực hiện số hóa, Đảng bộ xã Thường Tín bước vào chiến dịch số hóa với không ít áp lực. Khó khăn không chỉ dừng lại ở số lượng mà còn nằm ở tính chất phức tạp của việc thu thập thông tin. Do thời gian lưu trữ đã lâu, nhiều hồ sơ bị ố màu, phai chữ, đòi hỏi quá trình đối chiếu, thẩm định mất nhiều công sức.

Đặc biệt, do số lượng đảng viên trên địa bàn đi làm ăn xa khá lớn, việc liên lạc, xác minh và thu thập bổ sung thông tin cũng gặp không ít trở ngại. Bên cạnh đó, số lượng cán bộ tham gia thực hiện chiến dịch còn hạn chế, hạ tầng công nghệ tại địa phương nhiều khi chưa bảo đảm, thiếu đồng bộ, trong khi một bộ phận cấp ủy cơ sở đã cao tuổi nên gặp rào cản nhất định khi tiếp cận công nghệ thông tin.

Để chiến dịch được triển khai bảo đảm tính hiệu quả, Đảng ủy xã Thường Tín đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu thập, bổ sung, chỉnh lý và số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, sớm thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chuyển đổi số công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nhờ có sự chuẩn bị bài bản trong thời gian qua, từ hệ thống chính trị của xã đến thôn được vận hành nhịp nhàng, thông suốt. Các kế hoạch chi tiết, phân kỳ thời gian cụ thể được quán triệt xuống từng chi bộ trực thuộc theo nguyên tắc: “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức rõ trách nhiệm trước nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Thường Tín Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ, bước vào “Chiến dịch 100 ngày” cao điểm số hóa hồ sơ đảng viên, chúng tôi xác định nút thắt cần tháo gỡ không nằm ở hạ tầng công nghệ hay trang thiết bị kỹ thuật mà là ở phương pháp làm việc phải bảo đảm tính khoa học.

Quy trình số hóa hồ sơ đảng viên tại xã Thường Tín được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nghiêm ngặt theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Ảnh: PV

“Khắc phục những khó khăn, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu Đảng ủy xã huy động tối đa các nguồn lực, tổ chức tập huấn đầy đủ cho lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc, xã phân công các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp bám sát, tháo gỡ vướng mắc cho từng chi bộ”, bà Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.

Phấn đấu sớm hoàn thành số hóa 100% hồ sơ

Sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy cùng quy trình triển khai khoa học, thận trọng đã giúp địa phương tối ưu hóa nguồn lực, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu. Thay vì phó mặc cho công nghệ, việc kiểm soát chặt chẽ yếu tố con người cùng cơ chế phối hợp nhịp nhàng với các chi bộ đã giúp xã Thường Tín hóa giải áp lực thời gian mà vẫn bảo đảm độ chính xác của thông tin.

Với quyết tâm cao cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác rà soát, chuẩn hóa hồ sơ đảng viên tại xã Thường Tín đang bám sát lộ trình đề ra. Tỷ lệ đảng viên đăng nhập sổ tay đảng viên điện tử đạt 94%; tỷ lệ chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt và đăng tải dữ liệu đạt 100%; có 100/139 chi bộ thực hiện tự đánh giá chất lượng sinh hoạt trên phần mềm, đạt 72%.

Đồng thời, cập nhật, chỉnh lý 100% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên hệ thống dữ liệu của Trung ương; rà soát và nộp 3.098/3.098 hồ sơ phục vụ chiến dịch cao điểm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đạt 100%; Làm sạch dữ liệu tổ chức và đảng viên trên phần mềm sổ tay đảng viên, đạt 100%.

Tính đến ngày 17-11, xã đã rà soát, chỉnh lý được 2.658/3.123 hồ sơ đạt 85,11%, thực hiện scan 1.756/3.123 hồ sơ, đạt 56%; ký số và số hóa được 1.328/3.123 hồ sơ, đạt 42%. Thực hiện mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số” hướng tới xây dựng “Đảng bộ số” 400 hồ sơ, đạt trên 30% tổng số hồ sơ toàn Đảng bộ. Quy trình nhập dữ liệu, đối chiếu thông tin được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Đảng bộ xã Thường Tín đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành số hóa 100% hồ sơ xong vào giữa tháng 12-2026. Ảnh: PV

Từ kết quả đạt được, Đảng bộ xã Thường Tín đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành số hóa 100% hồ sơ xong vào giữa tháng 12-2026. Khi hoàn thành, dữ liệu hồ sơ đảng viên được cập nhật trên hệ thống sẽ tạo thuận lợi cho việc tra cứu, quản lý, rà soát và khai thác thông tin phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Việc chuyển hồ sơ giấy sang dữ liệu số dùng chung cũng góp phần chuẩn hóa thông tin, giảm thời gian tra cứu, cập nhật và quản lý hồ sơ đảng viên. Đây là một trong những nội dung phục vụ quá trình chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời tạo cơ sở để Thường Tín tiếp tục ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.