Xã Thường Tín công bố quyết định thành lập lại các cơ quan chuyên môn

Trước đó, ngày 30-9, HĐND xã Thường Tín khóa II, kỳ họp thứ 5 quyết nghị sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, gồm 5 phòng: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. HĐND xã giao UBND xã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng cơ quan; số lượng phó trưởng phòng theo thẩm quyền; bố trí công chức theo vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh:PV

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã đã trao quyết định của Chủ tịch UBND xã và tặng hoa chúc mừng các cơ quan chuyên môn mới được tổ chức lại cùng các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, việc tổ chức lại bộ máy từ 3 phòng thành 5 phòng chuyên môn không đơn thuần là thay đổi cơ cấu hay tên gọi, mà là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thủ đô năm 2026, các chỉ đạo của thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thường Tín tặng hoa và trao quyết định cho lãnh đạo Phòng Hạ tầng - Đô thị & Môi trường. Ảnh: PV

Đặc biệt, nhằm thể hiện tính chuyên môn hóa sâu hơn, nâng cao chất lượng tham mưu, tiến độ xử lý công việc, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đây vừa là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, năng lực và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trên cương vị công tác mới.

Để nhanh chóng ổn định công việc, bảo đảm hoạt động công việc được liên tục, thông suốt, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng đề nghị các cơ quan sớm hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, công việc phải phù hợp với vị trí việc làm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm của từng cán bộ, công chức.

Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà và các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các phòng chuyên môn. Ảnh:PV

Đối với các đồng chí được giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan; chủ động nghiên cứu, nắm chắc nhiệm vụ, sâu sát cơ sở và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Phân công nhiệm vụ từng công chức, người lao động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Đại diện các đồng chí được bổ nhiệm, điều động phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ, trên cương vị mới, cá nhân tôi xin hứa sẽ luôn giữ tinh thần trách nhiệm, cầu thị, đoàn kết và tận tâm; chủ động học hỏi, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ và Nhân dân.

Đồng thời, cùng tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, tham mưu kịp thời, đúng quy định và hiệu quả cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Không để gián đoạn nhiệm vụ, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý, điều hành, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PV

“Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển trong đợt này, tôi xin hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm, không ngừng học hỏi, đoàn kết và nỗ lực hết mình, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền địa phương ngày càng hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Vân Anh cam kết.