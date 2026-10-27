Xã Thượng Phúc tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Phúc phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe đối với nam công dân trong độ tuổi, đủ điều kiện theo quy định.

Thanh niên xã Thượng Phúc tham gia đợt khám sơ tuyển ngày 27-10. Ảnh: Diệu Hương

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Phúc, đợt khám sơ tuyển được triển khai từ ngày 26 đến ngày 30-10-2026 tại các điểm trạm y tế Tân Minh, Quất Động, Dũng Tiến và Nghiêm Xuyên. Lịch khám được bố trí theo từng buổi, gắn với địa bàn các thôn, tạo thuận lợi cho công dân tham gia.

Công tác tổ chức khám sơ tuyển có sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự xã và ngành Y tế, cùng sự tham gia của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã và các đơn vị liên quan. Đợt khám dự kiến có gần 1.000 thanh niên tham gia.

Khám sơ tuyển sức khỏe là bước quan trọng nhằm đánh giá ban đầu tình trạng sức khỏe của công dân, làm cơ sở tuyển chọn những thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Qua đó, xã Thượng Phúc chủ động thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm công khai, đúng quy định, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân được giao.