Quang cảnh buổi giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Thượng phúc. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ cho biết, chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Thượng Phúc - Sắc màu Văn hóa, kết nối cộng đồng, dựng xây phát triển” với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, mang đến không gian nghệ thuật sôi nổi, giàu bản sắc, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Các tiết mục do đội văn nghệ của các thôn, khu dân cư, cơ quan tham gia biểu diễn đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân dân. Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia biểu diễn của các diễn viên không chuyên đến từ khu dân cư của thôn Lâm Tình và 11 thôn trên địa bàn cùng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đã tạo nên bức tranh nghệ thuật nhiều màu sắc, góp phần phản ánh đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Nhiều tiết mục biểu diễn trong đêm giao lưu mang đậm bản sắc dân tộc.Ảnh: PV

Trong năm 2026, các hội, đoàn thể của thôn, xã duy trì hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” được triển khai, từng bước phát huy vai trò tự quản và trách nhiệm của người dân trong xây dựng cộng đồng. Các mô hình tuyến đường hoa, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, khu dân cư không rác thải, khu dân cư an toàn, phân loại rác tại nguồn tiếp tục được duy trì tại thôn Lâm Tình và các khu dân cư khác.

Các tiết mục ca, múa, nhạc tham gia đêm giao lưu được các đơn vị của xã Thượng Phúc dàn dựng công phu với không gian nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa.Ảnh: PV

Từ đầu năm 2026 đến nay, 12/12 thôn đã thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Toàn xã đã vận động được 370 triệu đồng quỹ “Vì người nghèo”. Rà soát và đồng hành cùng thành phố xây, sửa nhà cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp tết Bính Ngọ 2026 và trong năm qua, toàn xã đã tặng hơn 400 suất quà với khinh phí hơn 400 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 10 trường hợp khó khăn đột xuất và 2 trường hợp bị tai nạn rủi ro đến tính mạng. Đồng thời, tặng 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn 291,5 triệu đồng…

Thôn Lâm Tình và các cơ quan, đơn vị của xã Thượng Phúc đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc.Ảnh: PV

Trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động ở cơ sở, xã đã thành lập, kiện toàn các tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, eTax Mobile và các tiện ích trên nền tảng số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động, tiếp nhận ý kiến nhân dân từng bước được mở rộng, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng thôn, từng gia đình.

Thông qua đêm giao lưu văn nghệ, xã Thượng Phúc tiếp tục khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.