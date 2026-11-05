Xã Thượng Phúc: Đối thoại trực tiếp, kịp thời tháo gỡ các vấn đề dân sinh ngay từ cơ sở

Khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ nhấn mạnh: Hoạt động đối thoại trực tiếp là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm mở rộng dân chủ, tạo không gian giao tiếp cởi mở giữa chính quyền địa phương và nhân dân. Đây là dịp để lãnh đạo xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng từ cơ sở, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ. Ảnh: Diệu Hương

Đồng chí Tạ Hữu Thọ đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn phản ánh những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; đồng thời đóng góp ý kiến thiết thực góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 9 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; cùng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân trước hội nghị.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết của đại diện các thôn, tổ chức chính trị - xã hội. Các kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề thiết thực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, cơ sở hạ tầng và công tác điều hành tại địa phương.

Đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Diệu Hương

Về công tác quản lý hạ tầng và nước sạch dân sinh, đại biểu đề nghị xã quan tâm bố trí kinh phí tu bổ, nâng cấp hạ tầng thiết yếu tại khu vực Giếng xóm Nội và giếng Cao Xá nhằm bảo tồn cảnh quan làng quê và phục vụ đời sống sinh hoạt. Đồng thời, UBND xã cần phối hợp sát sao với Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo các thôn tăng cường giám sát đơn vị thi công hệ thống đường ống nước sạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Về công tác quy hoạch nghĩa trang và hoàn thiện thiết chế văn hóa, các ý kiến đề nghị UBND xã sớm lập phương án quy hoạch, di dời các phần mộ nằm rải rác tại các xứ đồng và trong khu dân cư về nghĩa trang tập trung; đồng thời bố trí nguồn vốn cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa các thôn nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Về ứng dụng công nghệ và hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, đại biểu đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể giữa Đoàn Thanh niên với các bộ phận chuyên môn trong công tác chuyển đổi số. Bên cạnh đó, xã cần tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, quy hoạch mặt bằng sản xuất và xây dựng hành lang hỗ trợ các hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, đóng góp tích cực vào mục tiêu nâng cao thu nhập cho hội viên.

Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, đại diện các bộ phận chuyên môn, các Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc đã trực tiếp giải trình, làm rõ các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Lắng nghe, ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu và nhân dân, Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc Lý Văn Dũng khẳng định, UBND xã sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát chi tiết từng nội dung kiến nghị, phân công rõ trách nhiệm cá nhân, tập trung nguồn lực giải quyết triệt để các vấn đề thuộc thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Diệu Hương

Đánh giá cao tinh thần dân chủ và tinh thần xây dựng của các đại biểu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ giao UBND xã khẩn trương phân loại các nhóm kiến nghị, đối với các công việc thuộc thẩm quyền địa phương phải có lộ trình xử lý dứt điểm; đối với các đề xuất vượt thẩm quyền hoặc cần thời gian thực hiện, phải tổng hợp đầy đủ để báo cáo UBND thành phố và các sở, ngành xem xét, giải quyết.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng xã Thượng Phúc ngày càng văn minh, giàu đẹp.