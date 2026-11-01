Xã Thượng Đức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Lực lượng chức năng xã Thượng Đức phun thuốc khử trùng trên các trục đường, địa điểm tập kết rác tập trung. Ảnh: XUÂN TRINH

Bệnh tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn xã Thượng Đức. Khởi phát từ ngày 18/10 tại khu vực gần Trại giam An Điềm (thôn Đại Mỹ), dịch bệnh nhanh chóng lan sang các khu dân cư thuộc thôn Đại Lãnh (ngày 24/10) và thôn Hà Tân (ngày 28/10).

Tính đến cuối tháng 10, tổng số heo mắc bệnh, chết và phải tiêu hủy bắt buộc là 38 con tại 3 hộ gia đình, với tổng trọng lượng hơn 3,5 tấn. Đáng báo động, 100% hộ có heo bị dịch đều nằm ngoài dữ liệu kê khai tổng đàn trước đó của địa phương.

Xã có tổng đàn heo 5.293 con, 21 điểm giết mổ nhỏ lẻ (13 điểm không đảm bảo vệ sinh thú y). Thời tiết mưa lũ làm nguồn nước tràn lan càng khiến nguy cơ mầm bệnh phát tán thành dịch lớn trên diện rộng.

Ngay sau buổi lễ ra quân, Tổ phòng, chống dịch bệnh động vật, Ban nhân dân 10 thôn cùng lực lượng công an và dân quân tự vệ cơ động đã đồng loạt xử lý tại các địa bàn.

Xã Thượng Đức đã cấp phát đồng bộ 200 lít hóa chất sát trùng và 5.000kg vôi bột. Các lực lượng tiến hành phun khử trùng tại chuồng trại hộ chăn nuôi; rải vôi tại các trục đường chính, khu vực tập kết rác, 2 chợ lớn (chợ Hà Tân, chợ Trúc Hà) và các chợ dân sinh tự phát (chợ Thạnh Đại cũ, chợ Thái Chấn Sơn).

Công an xã tổ chức tuyên truyền lưu động, phối hợp kiểm tra đột xuất các điểm giết mổ. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các hội, đoàn thể trực tiếp hướng dẫn, tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5 không” (không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển; không giết mổ, tiêu thụ; không vứt xác heo chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt) nhằm quyết tâm dập dịch triệt để.