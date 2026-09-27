Xã Thượng Đức tập huấn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thực hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: XUÂN TRINH

Tại chương trình, 153 thành viên đội xung kích của các thôn được cán bộ chuyên môn truyền đạt những kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp; phương pháp tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh phần lý thuyết, các thành viên được trực tiếp thực hành, diễn tập xử lý các tình huống giả định sát với thực tế địa phương, đồng thời rèn luyện khả năng hiệp đồng, phối hợp ứng phó hiệu quả ngay từ cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Thượng Đức cho biết, tình hình thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở đất và cháy nổ ngày càng diễn biến phức tạp, việc xây dựng lực lượng xung kích có đủ bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở là đặc biệt quan trọng.

Diễn tập xử lý tình huống xảy ra cháy nổ. Ảnh: XUÂN TRINH

Sau lớp tập huấn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục rà soát, bổ sung phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật tư sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.