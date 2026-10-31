Xã Thượng Đức ra quân tổng lực phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Các lực lượng địa phương tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại chuồng trại của các hộ chăn nuôi.

Theo báo cáo của UBND xã Thượng Đức, DTLCP khởi phát từ ngày 18-10 tại các thôn Đại Mỹ, Đại Lãnh và Hà Tân. Tính đến cuối tháng 10, tổng số lợn mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy là 38 con tại 3 hộ chăn nuôi, với tổng trọng lượng hơn 3,5 tấn. Hiện toàn xã có tổng đàn lợn 5.293 con và 21 điểm giết mổ nhỏ lẻ, trong đó có 13 điểm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y. Đặc biệt, tình hình mưa lũ khiến nước tràn lan tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh, dẫn đến dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Đức Nguyễn Hữu Lân yêu cầu các lực lượng chức năng và Ban Nhân dân 10 thôn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng hộ chăn nuôi; chủ động phát hiện sớm, báo cáo kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan, ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi và sinh kế của người dân.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngay sau lễ ra quân, Tổ phòng, chống dịch bệnh động vật phối hợp với Ban Nhân dân 10 thôn và các lực lượng địa phương tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại chuồng trại của các hộ chăn nuôi; đồng thời rải vôi tại các tuyến đường chính, khu vực tập kết rác thải, hai chợ Hà Tân, Trúc Hà và các điểm chợ dân sinh tự phát. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức cho 100% hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, quyết tâm khoanh vùng, khống chế và từng bước dập tắt DTLCP, không để phát sinh, lây lan thành ổ dịch lớn trên địa bàn.