Sáng 26-11, xã Thuận Bắc tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, xã Thuận Bắc đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nổi bật là công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và chỉ đạo hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương được triển khai tích cực, chất lượng ngày càng được nâng lên, đạt hiệu quả thiết thực; triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Bên cạnh đó, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công được quan tâm; tổ chức tuyên truyền hoạt động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đến từng tập thể, cá nhân các đơn vị và Nhân dân địa phương; phối hợp với các cơ quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Tại hội nghị, xã Thuận Bắc đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2027.

Ông Phạm Trọng Hùng - Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hồ Sĩ Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn tiếp tục chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ một cách đồng bộ, vững chắc; giải quyết tốt các chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Phấn đấu tỷ lệ đảng viên là thôn đội trưởng đạt 100%, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 28% trở lên, duy trì hoạt động có hiệu quả của lực lượng dân quân thường trực; tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đạt 100% chỉ tiêu; tăng cường phối hợp sẵn sàng giữ vững an ninh trật tự, xử lý tình huống phát sinh và ứng phó thiên tai, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, UBND xã Thuận Bắc tặng giấy khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.